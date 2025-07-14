КотировкиРазделы
Валюты / VT
Назад в Рынок акций США

VT: Vanguard Total World Stock Index ETF

138.73 USD 0.84 (0.60%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VT за сегодня изменился на -0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 138.54, а максимальная — 139.68.

Следите за динамикой Vanguard Total World Stock Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VT

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VT сегодня?

Vanguard Total World Stock Index ETF (VT) сегодня оценивается на уровне 138.73. Инструмент торгуется в пределах 138.54 - 139.68, вчерашнее закрытие составило 139.57, а торговый объем достиг 3409. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Total World Stock Index ETF?

Vanguard Total World Stock Index ETF в настоящее время оценивается в 138.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.81% и USD. Отслеживайте движения VT на графике в реальном времени.

Как купить акции VT?

Вы можете купить акции Vanguard Total World Stock Index ETF (VT) по текущей цене 138.73. Ордера обычно размещаются около 138.73 или 139.03, тогда как 3409 и -0.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VT?

Инвестирование в Vanguard Total World Stock Index ETF предполагает учет годового диапазона 100.89 - 139.79 и текущей цены 138.73. Многие сравнивают 0.77% и 17.96% перед размещением ордеров на 138.73 или 139.03. Изучайте ежедневные изменения цены VT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VT) за последний год составила 139.79. Акции заметно колебались в пределах 100.89 - 139.79, сравнение с 139.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Total World Stock Index ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VT) за год составила 100.89. Сравнение с текущими 138.73 и 100.89 - 139.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VT?

В прошлом Vanguard Total World Stock Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 139.57 и 17.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
138.54 139.68
Годовой диапазон
100.89 139.79
Предыдущее закрытие
139.57
Open
139.66
Bid
138.73
Ask
139.03
Low
138.54
High
139.68
Объем
3.409 K
Дневное изменение
-0.60%
Месячное изменение
0.77%
6-месячное изменение
17.96%
Годовое изменение
17.81%
07 октября, вторник
12:30
USD
Торговый баланс
Акт.
Прог.
$​33.988 млрд
Пред.
$​-78.311 млрд
12:30
USD
Объем экспорта
Акт.
Прог.
Пред.
$​280.464 млрд
12:30
USD
Объем импорта
Акт.
Прог.
Пред.
$​358.775 млрд
14:05
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
3.576%
Прог.
Пред.
3.485%
19:00
USD
Потребительское кредитование от ФРС м/м
Акт.
$​0.36 млрд
Прог.
$​11.24 млрд
Пред.
$​18.05 млрд