- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VT: Vanguard Total World Stock Index ETF
Курс VT за сегодня изменился на -0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 138.54, а максимальная — 139.68.
Следите за динамикой Vanguard Total World Stock Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VT
- Nvidia’s Market Dominance Now Dwarfs Japan, China, Germany and UK - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- ETG: A Consistent Income Payer With Global Equity Exposure, 7.3% Yield
- Quarterly Outlook: Downside Risks To Growth
- FLBR: Still Cheap But Not As Compelling As Before (Rating Downgrade) (NYSEARCA:FLBR)
- PALL- A Practical Way To Play The Ongoing Recovery In Palladium (NYSEARCA:PALL)
- Global Economic Outlook: September 2025
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Equities Broaden Out, At Last
- Global Leading Indicators, August 2025 - Who's Afraid Of Payrolls Anyway?
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- Anything But The Doldrums
- EWM: Road To Recovery (NYSEARCA:EWM)
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Opinion: Why a proposal to ‘save’ Social Security by investing $1.5 trillion in the stock market won’t work
- From SpaceX to xAI: How ETFs Are Packaging Private Assets
- Alpha Sources Global Debt Chartbook Q4 2024 - How Long Is A Piece Of String?
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- Understanding VT: Vanguard’s All-In-One Global Stock ETF (NYSEARCA:VT)
- EPI: The Stars Are Aligning For This Imperfect Indian ETF (Rating Upgrade) (NYSEARCA:EPI)
- Opinion: How Wall Street’s most hated stocks have performed against tariffs — and the smart money
- SHLD: A Compelling ETF, But Prefer To Wait For Some Retracement (NYSEARCA:SHLD)
- World Markets Watchlist: July 14, 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VT сегодня?
Vanguard Total World Stock Index ETF (VT) сегодня оценивается на уровне 138.73. Инструмент торгуется в пределах 138.54 - 139.68, вчерашнее закрытие составило 139.57, а торговый объем достиг 3409. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Total World Stock Index ETF?
Vanguard Total World Stock Index ETF в настоящее время оценивается в 138.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.81% и USD. Отслеживайте движения VT на графике в реальном времени.
Как купить акции VT?
Вы можете купить акции Vanguard Total World Stock Index ETF (VT) по текущей цене 138.73. Ордера обычно размещаются около 138.73 или 139.03, тогда как 3409 и -0.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VT?
Инвестирование в Vanguard Total World Stock Index ETF предполагает учет годового диапазона 100.89 - 139.79 и текущей цены 138.73. Многие сравнивают 0.77% и 17.96% перед размещением ордеров на 138.73 или 139.03. Изучайте ежедневные изменения цены VT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VT) за последний год составила 139.79. Акции заметно колебались в пределах 100.89 - 139.79, сравнение с 139.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Total World Stock Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VT) за год составила 100.89. Сравнение с текущими 138.73 и 100.89 - 139.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VT?
В прошлом Vanguard Total World Stock Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 139.57 и 17.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 139.57
- Open
- 139.66
- Bid
- 138.73
- Ask
- 139.03
- Low
- 138.54
- High
- 139.68
- Объем
- 3.409 K
- Дневное изменение
- -0.60%
- Месячное изменение
- 0.77%
- 6-месячное изменение
- 17.96%
- Годовое изменение
- 17.81%
- Акт.
-
- Прог.
- $33.988 млрд
- Пред.
- $-78.311 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $280.464 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $358.775 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.576%
- Прог.
- Пред.
- 3.485%
- Акт.
- $0.36 млрд
- Прог.
- $11.24 млрд
- Пред.
- $18.05 млрд