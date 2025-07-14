VT: Vanguard Total World Stock Index ETF
今日VT汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点138.54和高点139.68进行交易。
关注Vanguard Total World Stock Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
VT股票今天的价格是多少？
Vanguard Total World Stock Index ETF股票今天的定价为138.73。它在138.54 - 139.68范围内交易，昨天的收盘价为139.57，交易量达到3409。VT的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Total World Stock Index ETF股票是否支付股息？
Vanguard Total World Stock Index ETF目前的价值为138.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.81%和USD。实时查看图表以跟踪VT走势。
如何购买VT股票？
您可以以138.73的当前价格购买Vanguard Total World Stock Index ETF股票。订单通常设置在138.73或139.03附近，而3409和-0.67%显示市场活动。立即关注VT的实时图表更新。
如何投资VT股票？
投资Vanguard Total World Stock Index ETF需要考虑年度范围100.89 - 139.79和当前价格138.73。许多人在以138.73或139.03下订单之前，会比较0.77%和。实时查看VT价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是139.79。在100.89 - 139.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Total World Stock Index ETF的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（VT）的最低价格为100.89。将其与当前的138.73和100.89 - 139.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VT股票是什么时候拆分的？
Vanguard Total World Stock Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、139.57和17.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 139.57
- 开盘价
- 139.66
- 卖价
- 138.73
- 买价
- 139.03
- 最低价
- 138.54
- 最高价
- 139.68
- 交易量
- 3.409 K
- 日变化
- -0.60%
- 月变化
- 0.77%
- 6个月变化
- 17.96%
- 年变化
- 17.81%
- 实际值
-
- 预测值
- $33.988 B
- 前值
- $-78.311 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $280.464 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $358.775 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.576%
- 预测值
- 前值
- 3.485%
- 实际值
- $0.36 B
- 预测值
- $11.24 B
- 前值
- $18.05 B