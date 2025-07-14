CotaçõesSeções
VT: Vanguard Total World Stock Index ETF

138.73 USD 0.84 (0.60%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VT para hoje mudou para -0.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 138.54 e o mais alto foi 139.68.

Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Total World Stock Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VT hoje?

Hoje Vanguard Total World Stock Index ETF (VT) está avaliado em 138.73. O instrumento é negociado dentro de 138.54 - 139.68, o fechamento de ontem foi 139.57, e o volume de negociação atingiu 3409. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VT em tempo real.

As ações de Vanguard Total World Stock Index ETF pagam dividendos?

Atualmente Vanguard Total World Stock Index ETF está avaliado em 138.73. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.81% e USD. Monitore os movimentos de VT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VT?

Você pode comprar ações de Vanguard Total World Stock Index ETF (VT) pelo preço atual 138.73. Ordens geralmente são executadas perto de 138.73 ou 139.03, enquanto 3409 e -0.67% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VT?

Investir em Vanguard Total World Stock Index ETF envolve considerar a faixa anual 100.89 - 139.79 e o preço atual 138.73. Muitos comparam 0.77% e 17.96% antes de enviar ordens em 138.73 ou 139.03. Estude as mudanças diárias de preço de VT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?

O maior preço de ETF Shares (VT) no último ano foi 139.79. As ações oscilaram bastante dentro de 100.89 - 139.79, e a comparação com 139.57 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Total World Stock Index ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?

O menor preço de ETF Shares (VT) no ano foi 100.89. A comparação com o preço atual 138.73 e 100.89 - 139.79 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VT?

No passado Vanguard Total World Stock Index ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 139.57 e 17.81% após os eventos corporativos.

Faixa diária
138.54 139.68
Faixa anual
100.89 139.79
Fechamento anterior
139.57
Open
139.66
Bid
138.73
Ask
139.03
Low
138.54
High
139.68
Volume
3.409 K
Mudança diária
-0.60%
Mudança mensal
0.77%
Mudança de 6 meses
17.96%
Mudança anual
17.81%
