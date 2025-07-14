- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VT: Vanguard Total World Stock Index ETF
A taxa do VT para hoje mudou para -0.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 138.54 e o mais alto foi 139.68.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Total World Stock Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VT Notícias
- Nvidia’s Market Dominance Now Dwarfs Japan, China, Germany and UK - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- ETG: A Consistent Income Payer With Global Equity Exposure, 7.3% Yield
- Quarterly Outlook: Downside Risks To Growth
- FLBR: Still Cheap But Not As Compelling As Before (Rating Downgrade) (NYSEARCA:FLBR)
- PALL- A Practical Way To Play The Ongoing Recovery In Palladium (NYSEARCA:PALL)
- Global Economic Outlook: September 2025
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Equities Broaden Out, At Last
- Global Leading Indicators, August 2025 - Who's Afraid Of Payrolls Anyway?
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- Anything But The Doldrums
- EWM: Road To Recovery (NYSEARCA:EWM)
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Opinion: Why a proposal to ‘save’ Social Security by investing $1.5 trillion in the stock market won’t work
- From SpaceX to xAI: How ETFs Are Packaging Private Assets
- Alpha Sources Global Debt Chartbook Q4 2024 - How Long Is A Piece Of String?
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- Understanding VT: Vanguard’s All-In-One Global Stock ETF (NYSEARCA:VT)
- EPI: The Stars Are Aligning For This Imperfect Indian ETF (Rating Upgrade) (NYSEARCA:EPI)
- Opinion: How Wall Street’s most hated stocks have performed against tariffs — and the smart money
- SHLD: A Compelling ETF, But Prefer To Wait For Some Retracement (NYSEARCA:SHLD)
- World Markets Watchlist: July 14, 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VT hoje?
Hoje Vanguard Total World Stock Index ETF (VT) está avaliado em 138.73. O instrumento é negociado dentro de 138.54 - 139.68, o fechamento de ontem foi 139.57, e o volume de negociação atingiu 3409. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VT em tempo real.
As ações de Vanguard Total World Stock Index ETF pagam dividendos?
Atualmente Vanguard Total World Stock Index ETF está avaliado em 138.73. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.81% e USD. Monitore os movimentos de VT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VT?
Você pode comprar ações de Vanguard Total World Stock Index ETF (VT) pelo preço atual 138.73. Ordens geralmente são executadas perto de 138.73 ou 139.03, enquanto 3409 e -0.67% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VT?
Investir em Vanguard Total World Stock Index ETF envolve considerar a faixa anual 100.89 - 139.79 e o preço atual 138.73. Muitos comparam 0.77% e 17.96% antes de enviar ordens em 138.73 ou 139.03. Estude as mudanças diárias de preço de VT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?
O maior preço de ETF Shares (VT) no último ano foi 139.79. As ações oscilaram bastante dentro de 100.89 - 139.79, e a comparação com 139.57 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Total World Stock Index ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?
O menor preço de ETF Shares (VT) no ano foi 100.89. A comparação com o preço atual 138.73 e 100.89 - 139.79 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VT?
No passado Vanguard Total World Stock Index ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 139.57 e 17.81% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 139.57
- Open
- 139.66
- Bid
- 138.73
- Ask
- 139.03
- Low
- 138.54
- High
- 139.68
- Volume
- 3.409 K
- Mudança diária
- -0.60%
- Mudança mensal
- 0.77%
- Mudança de 6 meses
- 17.96%
- Mudança anual
- 17.81%
- Atu.
-
- Projeç.
- $33.988 bilh
- Prév.
- $-78.311 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $280.464 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $358.775 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.576%
- Projeç.
- Prév.
- 3.485%
- Atu.
- $0.36 bilh
- Projeç.
- $11.24 bilh
- Prév.
- $18.05 bilh