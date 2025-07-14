- Panoramica
VT: Vanguard Total World Stock Index ETF
Il tasso di cambio VT ha avuto una variazione del -0.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 138.54 e ad un massimo di 139.68.
Segui le dinamiche di Vanguard Total World Stock Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
VT News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VT oggi?
Oggi le azioni Vanguard Total World Stock Index ETF sono prezzate a 138.73. Viene scambiato all'interno di 138.54 - 139.68, la chiusura di ieri è stata 139.57 e il volume degli scambi ha raggiunto 3409. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vanguard Total World Stock Index ETF pagano dividendi?
Vanguard Total World Stock Index ETF è attualmente valutato a 138.73. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.81% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VT.
Come acquistare azioni VT?
Puoi acquistare azioni Vanguard Total World Stock Index ETF al prezzo attuale di 138.73. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 138.73 o 139.03, mentre 3409 e -0.67% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VT?
Investire in Vanguard Total World Stock Index ETF implica considerare l'intervallo annuale 100.89 - 139.79 e il prezzo attuale 138.73. Molti confrontano 0.77% e 17.96% prima di effettuare ordini su 138.73 o 139.03. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?
Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 139.79. All'interno di 100.89 - 139.79, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 139.57 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Total World Stock Index ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?
Il prezzo più basso di ETF Shares (VT) nel corso dell'anno è stato 100.89. Confrontandolo con gli attuali 138.73 e 100.89 - 139.79 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VT?
Vanguard Total World Stock Index ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 139.57 e 17.81%.
- Chiusura Precedente
- 139.57
- Apertura
- 139.66
- Bid
- 138.73
- Ask
- 139.03
- Minimo
- 138.54
- Massimo
- 139.68
- Volume
- 3.409 K
- Variazione giornaliera
- -0.60%
- Variazione Mensile
- 0.77%
- Variazione Semestrale
- 17.96%
- Variazione Annuale
- 17.81%
- Fcst
- $33.988 B
- Prev
- $-78.311 B
- Fcst
- Prev
- $280.464 B
- Fcst
- Prev
- $358.775 B
- Fcst
- Prev
- Fcst
- Prev
- 3.576%
- Fcst
- Prev
- 3.485%
- $0.36 B
- Fcst
- $11.24 B
- Prev
- $18.05 B