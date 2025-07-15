- Panorámica
VT: Vanguard Total World Stock Index ETF
El tipo de cambio de VT de hoy ha cambiado un -0.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 138.54, mientras que el máximo ha alcanzado 139.68.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Total World Stock Index ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VT hoy?
Vanguard Total World Stock Index ETF (VT) se evalúa hoy en 138.73. El instrumento se negocia dentro de 138.54 - 139.68; el cierre de ayer ha sido 139.57 y el volumen comercial ha alcanzado 3409. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard Total World Stock Index ETF?
Vanguard Total World Stock Index ETF se evalúa actualmente en 138.73. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 17.81% y USD. Monitoree los movimientos de VT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VT?
Puede comprar acciones de Vanguard Total World Stock Index ETF (VT) al precio actual de 138.73. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 138.73 o 139.03, mientras que 3409 y -0.67% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VT?
Invertir en Vanguard Total World Stock Index ETF implica tener en cuenta el rango anual 100.89 - 139.79 y el precio actual 138.73. Muchos comparan 0.77% y 17.96% antes de colocar órdenes en 138.73 o 139.03. Estudie los cambios diarios de precios de VT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?
El precio más alto de ETF Shares (VT) en el último año ha sido 139.79. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 100.89 - 139.79, una comparación con 139.57 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard Total World Stock Index ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?
El precio más bajo de ETF Shares (VT) para el año ha sido 100.89. La comparación con los actuales 138.73 y 100.89 - 139.79 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VT?
En el pasado, Vanguard Total World Stock Index ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 139.57 y 17.81% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 139.57
- Open
- 139.66
- Bid
- 138.73
- Ask
- 139.03
- Low
- 138.54
- High
- 139.68
- Volumen
- 3.409 K
- Cambio diario
- -0.60%
- Cambio mensual
- 0.77%
- Cambio a 6 meses
- 17.96%
- Cambio anual
- 17.81%
- Act.
-
- Pronós.
- 3.334 M
- Prev.
- 1.792 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.205 M
- Prev.
- -0.271 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.033%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.