VT: Vanguard Total World Stock Index ETF

138.73 USD 0.84 (0.60%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VTの今日の為替レートは、-0.60%変化しました。日中、通貨は1あたり138.54の安値と139.68の高値で取引されました。

Vanguard Total World Stock Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

VT News

よくあるご質問

VT株の現在の価格は？

Vanguard Total World Stock Index ETFの株価は本日138.73です。138.54 - 139.68内で取引され、前日の終値は139.57、取引量は3409に達しました。VTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard Total World Stock Index ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard Total World Stock Index ETFの現在の価格は138.73です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.81%やUSDにも注目します。VTの動きはライブチャートで確認できます。

VT株を買う方法は？

Vanguard Total World Stock Index ETFの株は現在138.73で購入可能です。注文は通常138.73または139.03付近で行われ、3409や-0.67%が市場の動きを示します。VTの最新情報はライブチャートで確認できます。

VT株に投資する方法は？

Vanguard Total World Stock Index ETFへの投資では、年間の値幅100.89 - 139.79と現在の138.73を考慮します。注文は多くの場合138.73や139.03で行われる前に、0.77%や17.96%と比較されます。VTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は139.79でした。100.89 - 139.79内で株価は大きく変動し、139.57と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Total World Stock Index ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(VT)の年間最安値は100.89でした。現在の138.73や100.89 - 139.79と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VTの動きはライブチャートで確認できます。

VTの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard Total World Stock Index ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、139.57、17.81%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
138.54 139.68
1年のレンジ
100.89 139.79
以前の終値
139.57
始値
139.66
買値
138.73
買値
139.03
安値
138.54
高値
139.68
出来高
3.409 K
1日の変化
-0.60%
1ヶ月の変化
0.77%
6ヶ月の変化
17.96%
1年の変化
17.81%
