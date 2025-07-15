- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VT: Vanguard Total World Stock Index ETF
Der Wechselkurs von VT hat sich für heute um -0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 138.54 bis zu einem Hoch von 139.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Total World Stock Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VT News
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- Nvidia’s Market Dominance Now Dwarfs Japan, China, Germany and UK - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- ETG: A Consistent Income Payer With Global Equity Exposure, 7.3% Yield
- Quarterly Outlook: Downside Risks To Growth
- FLBR: Still Cheap But Not As Compelling As Before (Rating Downgrade) (NYSEARCA:FLBR)
- PALL- A Practical Way To Play The Ongoing Recovery In Palladium (NYSEARCA:PALL)
- Global Economic Outlook: September 2025
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Equities Broaden Out, At Last
- Global Leading Indicators, August 2025 - Who's Afraid Of Payrolls Anyway?
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- Anything But The Doldrums
- EWM: Road To Recovery (NYSEARCA:EWM)
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Opinion: Why a proposal to ‘save’ Social Security by investing $1.5 trillion in the stock market won’t work
- From SpaceX to xAI: How ETFs Are Packaging Private Assets
- Alpha Sources Global Debt Chartbook Q4 2024 - How Long Is A Piece Of String?
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- Understanding VT: Vanguard’s All-In-One Global Stock ETF (NYSEARCA:VT)
- EPI: The Stars Are Aligning For This Imperfect Indian ETF (Rating Upgrade) (NYSEARCA:EPI)
- Opinion: How Wall Street’s most hated stocks have performed against tariffs — and the smart money
- SHLD: A Compelling ETF, But Prefer To Wait For Some Retracement (NYSEARCA:SHLD)
- World Markets Watchlist: July 14, 2025
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VT heute?
Die Aktie von Vanguard Total World Stock Index ETF (VT) notiert heute bei 138.73. Sie wird innerhalb einer Spanne von 138.54 - 139.68 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 139.57 und das Handelsvolumen erreichte 3409. Das Live-Chart von VT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VT Dividenden?
Vanguard Total World Stock Index ETF wird derzeit mit 138.73 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.81% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VT zu verfolgen.
Wie kaufe ich VT-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard Total World Stock Index ETF (VT) zum aktuellen Kurs von 138.73 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 138.73 oder 139.03 platziert, während 3409 und -0.67% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VT-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard Total World Stock Index ETF müssen die jährliche Spanne 100.89 - 139.79 und der aktuelle Kurs 138.73 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.77% und 17.96%, bevor sie Orders zu 138.73 oder 139.03 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (VT) im vergangenen Jahr lag bei 139.79. Innerhalb von 100.89 - 139.79 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 139.57 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Total World Stock Index ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VT) im Laufe des Jahres betrug 100.89. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 138.73 und der Spanne 100.89 - 139.79 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VT statt?
Vanguard Total World Stock Index ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 139.57 und 17.81% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 139.57
- Eröffnung
- 139.66
- Bid
- 138.73
- Ask
- 139.03
- Tief
- 138.54
- Hoch
- 139.68
- Volumen
- 3.409 K
- Tagesänderung
- -0.60%
- Monatsänderung
- 0.77%
- 6-Monatsänderung
- 17.96%
- Jahresänderung
- 17.81%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 3.334 M
- Vorh
- 1.792 M
- Akt
-
- Erw
- -0.205 M
- Vorh
- -0.271 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.033%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh