KurseKategorien
Währungen / VT
Zurück zum Aktien

VT: Vanguard Total World Stock Index ETF

138.73 USD 0.84 (0.60%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VT hat sich für heute um -0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 138.54 bis zu einem Hoch von 139.68 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard Total World Stock Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VT News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von VT heute?

Die Aktie von Vanguard Total World Stock Index ETF (VT) notiert heute bei 138.73. Sie wird innerhalb einer Spanne von 138.54 - 139.68 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 139.57 und das Handelsvolumen erreichte 3409. Das Live-Chart von VT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie VT Dividenden?

Vanguard Total World Stock Index ETF wird derzeit mit 138.73 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.81% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VT zu verfolgen.

Wie kaufe ich VT-Aktien?

Sie können Aktien von Vanguard Total World Stock Index ETF (VT) zum aktuellen Kurs von 138.73 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 138.73 oder 139.03 platziert, während 3409 und -0.67% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in VT-Aktien?

Bei einer Investition in Vanguard Total World Stock Index ETF müssen die jährliche Spanne 100.89 - 139.79 und der aktuelle Kurs 138.73 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.77% und 17.96%, bevor sie Orders zu 138.73 oder 139.03 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der höchste Kurs von ETF Shares (VT) im vergangenen Jahr lag bei 139.79. Innerhalb von 100.89 - 139.79 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 139.57 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Total World Stock Index ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VT) im Laufe des Jahres betrug 100.89. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 138.73 und der Spanne 100.89 - 139.79 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von VT statt?

Vanguard Total World Stock Index ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 139.57 und 17.81% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
138.54 139.68
Jahresspanne
100.89 139.79
Vorheriger Schlusskurs
139.57
Eröffnung
139.66
Bid
138.73
Ask
139.03
Tief
138.54
Hoch
139.68
Volumen
3.409 K
Tagesänderung
-0.60%
Monatsänderung
0.77%
6-Monatsänderung
17.96%
Jahresänderung
17.81%
08 Oktober, Mittwoch
13:30
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
Erw
3.334 M
Vorh
1.792 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
Erw
-0.205 M
Vorh
-0.271 M
17:00
USD
10-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
4.033%
18:00
USD
FOMC Protokoll
Akt
Erw
Vorh
21:45
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh