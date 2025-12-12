VSTD hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Vestand Inc. hisse senedi 0.4355 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 0.4179 - 0.4500 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 0.4260 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 13 değerine ulaştı. VSTD canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Vestand Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Vestand Inc. hisse senedi şu anda 0.4355 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -72.44% ve USD değerlerini izler. VSTD hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VSTD hisse senedi nasıl alınır? Vestand Inc. hisselerini şu anki 0.4355 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 0.4355 ve Ask 0.4385 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 13 ve günlük değişim oranı -3.01% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VSTD fiyat hareketlerini takip edin.

VSTD hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Vestand Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 0.3768 - 2.3500 ve mevcut fiyatı 0.4355 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 0.4355 veya Ask 0.4385 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -21.53% ve 6 aylık değişim oranı -72.44% değerlerini karşılaştırır. VSTD fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Vestand Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Vestand Inc. hisse senedi yıllık olarak 2.3500 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 0.3768 - 2.3500). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 0.4260 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vestand Inc. performansını takip edin.

Vestand Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Vestand Inc. (VSTD) hisse senedi yıllık olarak en düşük 0.3768 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 0.4355 ve hareket ettiği yıllık aralık 0.3768 - 2.3500 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VSTD fiyat hareketlerini izleyin.