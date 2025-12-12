クォートセクション
通貨 / VSTD
株に戻る

VSTD: ベスタンド

0.4355 USD 0.0095 (2.23%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

VSTDの今日の為替レートは、2.23%変化しました。日中、通貨は1あたり0.4179の安値と0.4500の高値で取引されました。

ベスタンドダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

VSTD株の現在の価格は？

ベスタンドの株価は本日0.4355です。0.4179 - 0.4500内で取引され、前日の終値は0.4260、取引量は14に達しました。VSTDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ベスタンドの株は配当を出しますか？

ベスタンドの現在の価格は0.4355です。配当方針は会社によりますが、投資家は-72.44%やUSDにも注目します。VSTDの動きはライブチャートで確認できます。

VSTD株を買う方法は？

ベスタンドの株は現在0.4355で購入可能です。注文は通常0.4355または0.4385付近で行われ、14や-3.01%が市場の動きを示します。VSTDの最新情報はライブチャートで確認できます。

VSTD株に投資する方法は？

ベスタンドへの投資では、年間の値幅0.3768 - 2.3500と現在の0.4355を考慮します。注文は多くの場合0.4355や0.4385で行われる前に、-21.53%や-72.44%と比較されます。VSTDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ベスタンドの株の最高値は？

ベスタンドの過去1年の最高値は2.3500でした。0.3768 - 2.3500内で株価は大きく変動し、0.4260と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ベスタンドのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ベスタンドの株の最低値は？

ベスタンド(VSTD)の年間最安値は0.3768でした。現在の0.4355や0.3768 - 2.3500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VSTDの動きはライブチャートで確認できます。

VSTDの株式分割はいつ行われましたか？

ベスタンドは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.4260、-72.44%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.4179 0.4500
1年のレンジ
0.3768 2.3500
以前の終値
0.4260
始値
0.4490
買値
0.4355
買値
0.4385
安値
0.4179
高値
0.4500
出来高
14
1日の変化
2.23%
1ヶ月の変化
-21.53%
6ヶ月の変化
-72.44%
1年の変化
-72.44%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待