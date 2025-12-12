- Aperçu
VSTD: Vestand Inc.
Le taux de change de VSTD a changé de 2.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.4179 et à un maximum de 0.4500.
Suivez la dynamique Vestand Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VSTD aujourd'hui ?
L'action Vestand Inc. est cotée à 0.4355 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.4179 - 0.4500, a clôturé hier à 0.4260 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de VSTD présente ces mises à jour.
L'action Vestand Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Vestand Inc. est actuellement valorisé à 0.4355. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -72.44% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VSTD.
Comment acheter des actions VSTD ?
Vous pouvez acheter des actions Vestand Inc. au cours actuel de 0.4355. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.4355 ou de 0.4385, le 14 et le -3.01% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VSTD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VSTD ?
Investir dans Vestand Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.3768 - 2.3500 et le prix actuel 0.4355. Beaucoup comparent -21.53% et -72.44% avant de passer des ordres à 0.4355 ou 0.4385. Consultez le graphique du cours de VSTD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Vestand Inc. ?
Le cours le plus élevé de Vestand Inc. l'année dernière était 2.3500. Au cours de 0.3768 - 2.3500, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.4260 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vestand Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Vestand Inc. ?
Le cours le plus bas de Vestand Inc. (VSTD) sur l'année a été 0.3768. Sa comparaison avec 0.4355 et 0.3768 - 2.3500 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VSTD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VSTD a-t-elle été divisée ?
Vestand Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.4260 et -72.44% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.4260
- Ouverture
- 0.4490
- Bid
- 0.4355
- Ask
- 0.4385
- Plus Bas
- 0.4179
- Plus Haut
- 0.4500
- Volume
- 14
- Changement quotidien
- 2.23%
- Changement Mensuel
- -21.53%
- Changement à 6 Mois
- -72.44%
- Changement Annuel
- -72.44%
