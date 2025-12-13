报价部分
货币 / VSTD
VSTD: Vestand Inc.

0.4000 USD 0.0260 (6.10%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VSTD汇率已更改-6.10%。当日，交易品种以低点0.4000和高点0.4500进行交易。

关注Vestand Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

VSTD股票今天的价格是多少？

Vestand Inc.股票今天的定价为0.4000。它在0.4000 - 0.4500范围内交易，昨天的收盘价为0.4260，交易量达到76。VSTD的实时价格图表显示了这些更新。

Vestand Inc.股票是否支付股息？

Vestand Inc.目前的价值为0.4000。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-74.68%和USD。实时查看图表以跟踪VSTD走势。

如何购买VSTD股票？

您可以以0.4000的当前价格购买Vestand Inc.股票。订单通常设置在0.4000或0.4030附近，而76和-10.91%显示市场活动。立即关注VSTD的实时图表更新。

如何投资VSTD股票？

投资Vestand Inc.需要考虑年度范围0.3768 - 2.3500和当前价格0.4000。许多人在以0.4000或0.4030下订单之前，会比较-27.93%和。实时查看VSTD价格图表，了解每日变化。

Vestand Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vestand Inc.的最高价格是2.3500。在0.3768 - 2.3500内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vestand Inc.的绩效。

Vestand Inc.股票的最低价格是多少？

Vestand Inc.（VSTD）的最低价格为0.3768。将其与当前的0.4000和0.3768 - 2.3500进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VSTD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VSTD股票是什么时候拆分的？

Vestand Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.4260和-74.68%中可见。

日范围
0.4000 0.4500
年范围
0.3768 2.3500
前一天收盘价
0.4260
开盘价
0.4490
卖价
0.4000
买价
0.4030
最低价
0.4000
最高价
0.4500
交易量
76
日变化
-6.10%
月变化
-27.93%
6个月变化
-74.68%
年变化
-74.68%
13 十二月, 星期六