- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VSTD: Vestand Inc.
Il tasso di cambio VSTD ha avuto una variazione del 2.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.4179 e ad un massimo di 0.4500.
Segui le dinamiche di Vestand Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VSTD oggi?
Oggi le azioni Vestand Inc. sono prezzate a 0.4355. Viene scambiato all'interno di 0.4179 - 0.4500, la chiusura di ieri è stata 0.4260 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VSTD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vestand Inc. pagano dividendi?
Vestand Inc. è attualmente valutato a 0.4355. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -72.44% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VSTD.
Come acquistare azioni VSTD?
Puoi acquistare azioni Vestand Inc. al prezzo attuale di 0.4355. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.4355 o 0.4385, mentre 13 e -3.01% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VSTD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VSTD?
Investire in Vestand Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.3768 - 2.3500 e il prezzo attuale 0.4355. Molti confrontano -21.53% e -72.44% prima di effettuare ordini su 0.4355 o 0.4385. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VSTD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Vestand Inc.?
Il prezzo massimo di Vestand Inc. nell'ultimo anno è stato 2.3500. All'interno di 0.3768 - 2.3500, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.4260 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vestand Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Vestand Inc.?
Il prezzo più basso di Vestand Inc. (VSTD) nel corso dell'anno è stato 0.3768. Confrontandolo con gli attuali 0.4355 e 0.3768 - 2.3500 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VSTD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VSTD?
Vestand Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.4260 e -72.44%.
- Chiusura Precedente
- 0.4260
- Apertura
- 0.4490
- Bid
- 0.4355
- Ask
- 0.4385
- Minimo
- 0.4179
- Massimo
- 0.4500
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- 2.23%
- Variazione Mensile
- -21.53%
- Variazione Semestrale
- -72.44%
- Variazione Annuale
- -72.44%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 413
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev