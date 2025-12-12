QuotazioniSezioni
VSTD: Vestand Inc.

0.4355 USD 0.0095 (2.23%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio VSTD ha avuto una variazione del 2.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.4179 e ad un massimo di 0.4500.

Segui le dinamiche di Vestand Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VSTD oggi?

Oggi le azioni Vestand Inc. sono prezzate a 0.4355. Viene scambiato all'interno di 0.4179 - 0.4500, la chiusura di ieri è stata 0.4260 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VSTD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vestand Inc. pagano dividendi?

Vestand Inc. è attualmente valutato a 0.4355. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -72.44% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VSTD.

Come acquistare azioni VSTD?

Puoi acquistare azioni Vestand Inc. al prezzo attuale di 0.4355. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.4355 o 0.4385, mentre 13 e -3.01% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VSTD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VSTD?

Investire in Vestand Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.3768 - 2.3500 e il prezzo attuale 0.4355. Molti confrontano -21.53% e -72.44% prima di effettuare ordini su 0.4355 o 0.4385. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VSTD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Vestand Inc.?

Il prezzo massimo di Vestand Inc. nell'ultimo anno è stato 2.3500. All'interno di 0.3768 - 2.3500, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.4260 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vestand Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Vestand Inc.?

Il prezzo più basso di Vestand Inc. (VSTD) nel corso dell'anno è stato 0.3768. Confrontandolo con gli attuali 0.4355 e 0.3768 - 2.3500 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VSTD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VSTD?

Vestand Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.4260 e -72.44%.

Intervallo Giornaliero
0.4179 0.4500
Intervallo Annuale
0.3768 2.3500
Chiusura Precedente
0.4260
Apertura
0.4490
Bid
0.4355
Ask
0.4385
Minimo
0.4179
Massimo
0.4500
Volume
13
Variazione giornaliera
2.23%
Variazione Mensile
-21.53%
Variazione Semestrale
-72.44%
Variazione Annuale
-72.44%
12 dicembre, venerdì
18:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
413
18:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
20:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev