VSTD: Vestand Inc.
El tipo de cambio de VSTD de hoy ha cambiado un -6.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.4000, mientras que el máximo ha alcanzado 0.4500.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vestand Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VSTD hoy?
Vestand Inc. (VSTD) se evalúa hoy en 0.4000. El instrumento se negocia dentro de 0.4000 - 0.4500; el cierre de ayer ha sido 0.4260 y el volumen comercial ha alcanzado 76. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VSTD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Vestand Inc.?
Vestand Inc. se evalúa actualmente en 0.4000. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -74.68% y USD. Monitoree los movimientos de VSTD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VSTD?
Puede comprar acciones de Vestand Inc. (VSTD) al precio actual de 0.4000. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.4000 o 0.4030, mientras que 76 y -10.91% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VSTD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VSTD?
Invertir en Vestand Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.3768 - 2.3500 y el precio actual 0.4000. Muchos comparan -27.93% y -74.68% antes de colocar órdenes en 0.4000 o 0.4030. Estudie los cambios diarios de precios de VSTD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Vestand Inc.?
El precio más alto de Vestand Inc. (VSTD) en el último año ha sido 2.3500. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.3768 - 2.3500, una comparación con 0.4260 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vestand Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Vestand Inc.?
El precio más bajo de Vestand Inc. (VSTD) para el año ha sido 0.3768. La comparación con los actuales 0.4000 y 0.3768 - 2.3500 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VSTD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VSTD?
En el pasado, Vestand Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.4260 y -74.68% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.4260
- Open
- 0.4490
- Bid
- 0.4000
- Ask
- 0.4030
- Low
- 0.4000
- High
- 0.4500
- Volumen
- 76
- Cambio diario
- -6.10%
- Cambio mensual
- -27.93%
- Cambio a 6 meses
- -74.68%
- Cambio anual
- -74.68%