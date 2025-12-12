КотировкиРазделы
VSTD: Vestand Inc.

0.4355 USD 0.0095 (2.23%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VSTD за сегодня изменился на 2.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.4179, а максимальная — 0.4500.

Следите за динамикой Vestand Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VSTD сегодня?

Vestand Inc. (VSTD) сегодня оценивается на уровне 0.4355. Инструмент торгуется в пределах 0.4179 - 0.4500, вчерашнее закрытие составило 0.4260, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VSTD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vestand Inc.?

Vestand Inc. в настоящее время оценивается в 0.4355. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -72.44% и USD. Отслеживайте движения VSTD на графике в реальном времени.

Как купить акции VSTD?

Вы можете купить акции Vestand Inc. (VSTD) по текущей цене 0.4355. Ордера обычно размещаются около 0.4355 или 0.4385, тогда как 14 и -3.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VSTD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VSTD?

Инвестирование в Vestand Inc. предполагает учет годового диапазона 0.3768 - 2.3500 и текущей цены 0.4355. Многие сравнивают -21.53% и -72.44% перед размещением ордеров на 0.4355 или 0.4385. Изучайте ежедневные изменения цены VSTD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vestand Inc.?

Самая высокая цена Vestand Inc. (VSTD) за последний год составила 2.3500. Акции заметно колебались в пределах 0.3768 - 2.3500, сравнение с 0.4260 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vestand Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vestand Inc.?

Самая низкая цена Vestand Inc. (VSTD) за год составила 0.3768. Сравнение с текущими 0.4355 и 0.3768 - 2.3500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VSTD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VSTD?

В прошлом Vestand Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.4260 и -72.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.4179 0.4500
Годовой диапазон
0.3768 2.3500
Предыдущее закрытие
0.4260
Open
0.4490
Bid
0.4355
Ask
0.4385
Low
0.4179
High
0.4500
Объем
14
Дневное изменение
2.23%
Месячное изменение
-21.53%
6-месячное изменение
-72.44%
Годовое изменение
-72.44%
