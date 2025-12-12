- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VSTD: Vestand Inc.
Курс VSTD за сегодня изменился на 2.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.4179, а максимальная — 0.4500.
Следите за динамикой Vestand Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VSTD сегодня?
Vestand Inc. (VSTD) сегодня оценивается на уровне 0.4355. Инструмент торгуется в пределах 0.4179 - 0.4500, вчерашнее закрытие составило 0.4260, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VSTD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vestand Inc.?
Vestand Inc. в настоящее время оценивается в 0.4355. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -72.44% и USD. Отслеживайте движения VSTD на графике в реальном времени.
Как купить акции VSTD?
Вы можете купить акции Vestand Inc. (VSTD) по текущей цене 0.4355. Ордера обычно размещаются около 0.4355 или 0.4385, тогда как 14 и -3.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VSTD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VSTD?
Инвестирование в Vestand Inc. предполагает учет годового диапазона 0.3768 - 2.3500 и текущей цены 0.4355. Многие сравнивают -21.53% и -72.44% перед размещением ордеров на 0.4355 или 0.4385. Изучайте ежедневные изменения цены VSTD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vestand Inc.?
Самая высокая цена Vestand Inc. (VSTD) за последний год составила 2.3500. Акции заметно колебались в пределах 0.3768 - 2.3500, сравнение с 0.4260 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vestand Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vestand Inc.?
Самая низкая цена Vestand Inc. (VSTD) за год составила 0.3768. Сравнение с текущими 0.4355 и 0.3768 - 2.3500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VSTD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VSTD?
В прошлом Vestand Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.4260 и -72.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.4260
- Open
- 0.4490
- Bid
- 0.4355
- Ask
- 0.4385
- Low
- 0.4179
- High
- 0.4500
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 2.23%
- Месячное изменение
- -21.53%
- 6-месячное изменение
- -72.44%
- Годовое изменение
- -72.44%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.