VSTD: Vestand Inc.
Der Wechselkurs von VSTD hat sich für heute um 2.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.4179 bis zu einem Hoch von 0.4500 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vestand Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VSTD heute?
Die Aktie von Vestand Inc. (VSTD) notiert heute bei 0.4355. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.4179 - 0.4500 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.4260 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von VSTD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VSTD Dividenden?
Vestand Inc. wird derzeit mit 0.4355 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -72.44% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VSTD zu verfolgen.
Wie kaufe ich VSTD-Aktien?
Sie können Aktien von Vestand Inc. (VSTD) zum aktuellen Kurs von 0.4355 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.4355 oder 0.4385 platziert, während 13 und -3.01% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VSTD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VSTD-Aktien?
Bei einer Investition in Vestand Inc. müssen die jährliche Spanne 0.3768 - 2.3500 und der aktuelle Kurs 0.4355 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -21.53% und -72.44%, bevor sie Orders zu 0.4355 oder 0.4385 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VSTD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Vestand Inc.?
Der höchste Kurs von Vestand Inc. (VSTD) im vergangenen Jahr lag bei 2.3500. Innerhalb von 0.3768 - 2.3500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.4260 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vestand Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Vestand Inc.?
Der niedrigste Kurs von Vestand Inc. (VSTD) im Laufe des Jahres betrug 0.3768. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.4355 und der Spanne 0.3768 - 2.3500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VSTD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VSTD statt?
Vestand Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.4260 und -72.44% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.4260
- Eröffnung
- 0.4490
- Bid
- 0.4355
- Ask
- 0.4385
- Tief
- 0.4179
- Hoch
- 0.4500
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- 2.23%
- Monatsänderung
- -21.53%
- 6-Monatsänderung
- -72.44%
- Jahresänderung
- -72.44%
