VSTD: Vestand Inc.
A taxa do VSTD para hoje mudou para 2.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.4179 e o mais alto foi 0.4500.
Veja a dinâmica do par de moedas Vestand Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VSTD hoje?
Hoje Vestand Inc. (VSTD) está avaliado em 0.4355. O instrumento é negociado dentro de 0.4179 - 0.4500, o fechamento de ontem foi 0.4260, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VSTD em tempo real.
As ações de Vestand Inc. pagam dividendos?
Atualmente Vestand Inc. está avaliado em 0.4355. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -72.44% e USD. Monitore os movimentos de VSTD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VSTD?
Você pode comprar ações de Vestand Inc. (VSTD) pelo preço atual 0.4355. Ordens geralmente são executadas perto de 0.4355 ou 0.4385, enquanto 13 e -3.01% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VSTD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VSTD?
Investir em Vestand Inc. envolve considerar a faixa anual 0.3768 - 2.3500 e o preço atual 0.4355. Muitos comparam -21.53% e -72.44% antes de enviar ordens em 0.4355 ou 0.4385. Estude as mudanças diárias de preço de VSTD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Vestand Inc.?
O maior preço de Vestand Inc. (VSTD) no último ano foi 2.3500. As ações oscilaram bastante dentro de 0.3768 - 2.3500, e a comparação com 0.4260 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vestand Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Vestand Inc.?
O menor preço de Vestand Inc. (VSTD) no ano foi 0.3768. A comparação com o preço atual 0.4355 e 0.3768 - 2.3500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VSTD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VSTD?
No passado Vestand Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.4260 e -72.44% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.4260
- Open
- 0.4490
- Bid
- 0.4355
- Ask
- 0.4385
- Low
- 0.4179
- High
- 0.4500
- Volume
- 13
- Mudança diária
- 2.23%
- Mudança mensal
- -21.53%
- Mudança de 6 meses
- -72.44%
- Mudança anual
- -72.44%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.