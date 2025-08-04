FiyatlarBölümler
VRNA
VRNA: Verona Pharma plc - American Depositary Shares

106.02 USD 0.24 (0.23%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VRNA fiyatı bugün -0.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 105.85 ve Yüksek fiyatı olarak 106.30 aralığında işlem gördü.

Verona Pharma plc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
105.85 106.30
Yıllık aralık
28.30 106.45
Önceki kapanış
106.26
Açılış
106.28
Satış
106.02
Alış
106.32
Düşük
105.85
Yüksek
106.30
Hacim
2.559 K
Günlük değişim
-0.23%
Aylık değişim
0.26%
6 aylık değişim
66.96%
Yıllık değişim
264.33%
21 Eylül, Pazar