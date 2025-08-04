Dövizler / VRNA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VRNA: Verona Pharma plc - American Depositary Shares
106.02 USD 0.24 (0.23%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VRNA fiyatı bugün -0.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 105.85 ve Yüksek fiyatı olarak 106.30 aralığında işlem gördü.
Verona Pharma plc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRNA haberleri
- Berenberg, patent endişeleri nedeniyle Merck hissesini Tut’a düşürdü
- Verona Pharma hisseleri 106,45 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Verona Pharma stock hits all-time high at 106.45 USD
- Merck Falls 14% YTD: Time to Buy, Sell or Hold the Stock?
- Verona Pharma stock hits all-time high at 106.19 USD
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Merck taps bond market to fund $10 billion Verona acquisition - Bloomberg
- Verona Pharma stock hits all-time high at 105.86 USD
- Verona Pharma stock reaches all-time high at 105.54 USD
- M&A Transactions In July Included Largest Deal Of 2025
- Artisan Global Equity Fund Q2 2025 Commentary
- All You Need to Know About Verona Pharma (VRNA) Rating Upgrade to Buy
- Merck's Narrowed 2025 Sales View: What it Means After Q2 Results?
- Merck Stock Down 4% Since Q2 Results: How to Play the Stock
- Wells Fargo lowers Rapt Therapeutics stock price target to $38 on model changes
- Verona Pharma ADR earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Ligand Q2 2025 presentation: 57% royalty growth drives raised guidance
- Clear Street raises Rapt Therapeutics stock price target to $24 on RPT904 potential
- Verona Pharma (VRNA) director Ackermann sells $24k in shares
- Verona Pharma CFO Hahn sells $2.75 million in shares
- Verona Pharma (VRNA) director Deschamps sells $124,391 in shares
- Verona Pharma director Cunningham sells shares for $142,057
- Janus Henderson Global Life Sciences Diversified ADR Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Venture Fund Q2 2025 Commentary
Günlük aralık
105.85 106.30
Yıllık aralık
28.30 106.45
- Önceki kapanış
- 106.26
- Açılış
- 106.28
- Satış
- 106.02
- Alış
- 106.32
- Düşük
- 105.85
- Yüksek
- 106.30
- Hacim
- 2.559 K
- Günlük değişim
- -0.23%
- Aylık değişim
- 0.26%
- 6 aylık değişim
- 66.96%
- Yıllık değişim
- 264.33%
21 Eylül, Pazar