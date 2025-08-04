КотировкиРазделы
VRNA
VRNA: Verona Pharma plc - American Depositary Shares

106.27 USD 0.10 (0.09%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VRNA за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.26, а максимальная — 106.43.

Следите за динамикой Verona Pharma plc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
106.26 106.43
Годовой диапазон
28.30 106.45
Предыдущее закрытие
106.37
Open
106.36
Bid
106.27
Ask
106.57
Low
106.26
High
106.43
Объем
2.318 K
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
0.49%
6-месячное изменение
67.35%
Годовое изменение
265.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.