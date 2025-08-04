Валюты / VRNA
VRNA: Verona Pharma plc - American Depositary Shares
106.27 USD 0.10 (0.09%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VRNA за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.26, а максимальная — 106.43.
Следите за динамикой Verona Pharma plc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
106.26 106.43
Годовой диапазон
28.30 106.45
- Предыдущее закрытие
- 106.37
- Open
- 106.36
- Bid
- 106.27
- Ask
- 106.57
- Low
- 106.26
- High
- 106.43
- Объем
- 2.318 K
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 0.49%
- 6-месячное изменение
- 67.35%
- Годовое изменение
- 265.19%
