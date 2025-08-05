Währungen / VRNA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VRNA: Verona Pharma plc - American Depositary Shares
106.26 USD 0.03 (0.03%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VRNA hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 106.22 bis zu einem Hoch von 106.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Verona Pharma plc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRNA News
- Merck: Positive CHMP-Voten für KEYTRUDA ebnen Weg für neue Zulassungen
- Keytruda-Patentablauf: Berenberg stuft Merck-Aktie auf ’Halten’ herab
- Merck-Übernahme katapultiert Verona Pharma auf Rekordhoch
- Verona Pharma stock hits all-time high at 106.45 USD
- Merck Falls 14% YTD: Time to Buy, Sell or Hold the Stock?
- Verona Pharma stock hits all-time high at 106.19 USD
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Merck taps bond market to fund $10 billion Verona acquisition - Bloomberg
- Verona Pharma stock hits all-time high at 105.86 USD
- Verona Pharma stock reaches all-time high at 105.54 USD
- M&A Transactions In July Included Largest Deal Of 2025
- Artisan Global Equity Fund Q2 2025 Commentary
- All You Need to Know About Verona Pharma (VRNA) Rating Upgrade to Buy
- Merck's Narrowed 2025 Sales View: What it Means After Q2 Results?
- Merck Stock Down 4% Since Q2 Results: How to Play the Stock
- Wells Fargo lowers Rapt Therapeutics stock price target to $38 on model changes
- Verona Pharma ADR earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Ligand Q2 2025 presentation: 57% royalty growth drives raised guidance
- Clear Street raises Rapt Therapeutics stock price target to $24 on RPT904 potential
- Verona Pharma (VRNA) director Ackermann sells $24k in shares
- Verona Pharma CFO Hahn sells $2.75 million in shares
- Verona Pharma (VRNA) director Deschamps sells $124,391 in shares
- Verona Pharma director Cunningham sells shares for $142,057
- Janus Henderson Global Life Sciences Diversified ADR Managed Account Q2 2025 Commentary
Tagesspanne
106.22 106.34
Jahresspanne
28.30 106.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 106.29
- Eröffnung
- 106.28
- Bid
- 106.26
- Ask
- 106.56
- Tief
- 106.22
- Hoch
- 106.34
- Volumen
- 1.976 K
- Tagesänderung
- -0.03%
- Monatsänderung
- 0.48%
- 6-Monatsänderung
- 67.34%
- Jahresänderung
- 265.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K