VRNA: Verona Pharma plc - American Depositary Shares

106.26 USD 0.03 (0.03%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VRNA hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 106.22 bis zu einem Hoch von 106.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die Verona Pharma plc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
106.22 106.34
Jahresspanne
28.30 106.45
Vorheriger Schlusskurs
106.29
Eröffnung
106.28
Bid
106.26
Ask
106.56
Tief
106.22
Hoch
106.34
Volumen
1.976 K
Tagesänderung
-0.03%
Monatsänderung
0.48%
6-Monatsänderung
67.34%
Jahresänderung
265.15%
