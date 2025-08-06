Divisas / VRNA
VRNA: Verona Pharma plc - American Depositary Shares
106.29 USD 0.02 (0.02%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VRNA de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 106.18, mientras que el máximo ha alcanzado 106.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Verona Pharma plc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
106.18 106.38
Rango anual
28.30 106.45
- Cierres anteriores
- 106.27
- Open
- 106.30
- Bid
- 106.29
- Ask
- 106.59
- Low
- 106.18
- High
- 106.38
- Volumen
- 3.539 K
- Cambio diario
- 0.02%
- Cambio mensual
- 0.51%
- Cambio a 6 meses
- 67.39%
- Cambio anual
- 265.26%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B