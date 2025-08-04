QuotazioniSezioni
VRNA: Verona Pharma plc - American Depositary Shares

106.02 USD 0.24 (0.23%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VRNA ha avuto una variazione del -0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 105.85 e ad un massimo di 106.30.

Segui le dinamiche di Verona Pharma plc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
105.85 106.30
Intervallo Annuale
28.30 106.45
Chiusura Precedente
106.26
Apertura
106.28
Bid
106.02
Ask
106.32
Minimo
105.85
Massimo
106.30
Volume
2.559 K
Variazione giornaliera
-0.23%
Variazione Mensile
0.26%
Variazione Semestrale
66.96%
Variazione Annuale
264.33%
