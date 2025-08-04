Valute / VRNA
VRNA: Verona Pharma plc - American Depositary Shares
106.02 USD 0.24 (0.23%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VRNA ha avuto una variazione del -0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 105.85 e ad un massimo di 106.30.
Segui le dinamiche di Verona Pharma plc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
VRNA News
Intervallo Giornaliero
105.85 106.30
Intervallo Annuale
28.30 106.45
- Chiusura Precedente
- 106.26
- Apertura
- 106.28
- Bid
- 106.02
- Ask
- 106.32
- Minimo
- 105.85
- Massimo
- 106.30
- Volume
- 2.559 K
- Variazione giornaliera
- -0.23%
- Variazione Mensile
- 0.26%
- Variazione Semestrale
- 66.96%
- Variazione Annuale
- 264.33%
20 settembre, sabato