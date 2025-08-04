통화 / VRNA
VRNA: Verona Pharma plc - American Depositary Shares
106.02 USD 0.24 (0.23%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VRNA 환율이 오늘 -0.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 105.85이고 고가는 106.30이었습니다.
Verona Pharma plc - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
105.85 106.30
년간 변동
28.30 106.45
- 이전 종가
- 106.26
- 시가
- 106.28
- Bid
- 106.02
- Ask
- 106.32
- 저가
- 105.85
- 고가
- 106.30
- 볼륨
- 2.559 K
- 일일 변동
- -0.23%
- 월 변동
- 0.26%
- 6개월 변동
- 66.96%
- 년간 변동율
- 264.33%
