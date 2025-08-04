通貨 / VRNA
VRNA: Verona Pharma plc - American Depositary Shares
106.26 USD 0.03 (0.03%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VRNAの今日の為替レートは、-0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり106.22の安値と106.34の高値で取引されました。
Verona Pharma plc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
106.22 106.34
1年のレンジ
28.30 106.45
- 以前の終値
- 106.29
- 始値
- 106.28
- 買値
- 106.26
- 買値
- 106.56
- 安値
- 106.22
- 高値
- 106.34
- 出来高
- 1.976 K
- 1日の変化
- -0.03%
- 1ヶ月の変化
- 0.48%
- 6ヶ月の変化
- 67.34%
- 1年の変化
- 265.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K