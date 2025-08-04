クォートセクション
通貨 / VRNA
VRNA: Verona Pharma plc - American Depositary Shares

106.26 USD 0.03 (0.03%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VRNAの今日の為替レートは、-0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり106.22の安値と106.34の高値で取引されました。

Verona Pharma plc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

VRNA News

1日のレンジ
106.22 106.34
1年のレンジ
28.30 106.45
以前の終値
106.29
始値
106.28
買値
106.26
買値
106.56
安値
106.22
高値
106.34
出来高
1.976 K
1日の変化
-0.03%
1ヶ月の変化
0.48%
6ヶ月の変化
67.34%
1年の変化
265.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K