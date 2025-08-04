货币 / VRNA
VRNA: Verona Pharma plc - American Depositary Shares
106.34 USD 0.07 (0.07%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VRNA汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点106.30和高点106.38进行交易。
关注Verona Pharma plc - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VRNA新闻
- 贝伦伯格下调默沙东评级至"持有"，因凯特鲁达专利到期担忧
- Verona Pharma股价创历史新高达106.45 USD
- Verona Pharma stock hits all-time high at 106.45 USD
- Merck Falls 14% YTD: Time to Buy, Sell or Hold the Stock?
- Verona Pharma stock hits all-time high at 106.19 USD
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Merck taps bond market to fund $10 billion Verona acquisition - Bloomberg
- Verona Pharma stock hits all-time high at 105.86 USD
- Verona Pharma stock reaches all-time high at 105.54 USD
- M&A Transactions In July Included Largest Deal Of 2025
- Artisan Global Equity Fund Q2 2025 Commentary
- All You Need to Know About Verona Pharma (VRNA) Rating Upgrade to Buy
- Merck's Narrowed 2025 Sales View: What it Means After Q2 Results?
- Merck Stock Down 4% Since Q2 Results: How to Play the Stock
- Wells Fargo lowers Rapt Therapeutics stock price target to $38 on model changes
- Verona Pharma ADR earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Ligand Q2 2025 presentation: 57% royalty growth drives raised guidance
- Clear Street raises Rapt Therapeutics stock price target to $24 on RPT904 potential
- Verona Pharma (VRNA) director Ackermann sells $24k in shares
- Verona Pharma CFO Hahn sells $2.75 million in shares
- Verona Pharma (VRNA) director Deschamps sells $124,391 in shares
- Verona Pharma director Cunningham sells shares for $142,057
- Janus Henderson Global Life Sciences Diversified ADR Managed Account Q2 2025 Commentary
- Janus Henderson Venture Fund Q2 2025 Commentary
日范围
106.30 106.38
年范围
28.30 106.45
- 前一天收盘价
- 106.27
- 开盘价
- 106.30
- 卖价
- 106.34
- 买价
- 106.64
- 最低价
- 106.30
- 最高价
- 106.38
- 交易量
- 237
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 0.56%
- 6个月变化
- 67.46%
- 年变化
- 265.43%
