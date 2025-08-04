Devises / VRNA
VRNA: Verona Pharma plc - American Depositary Shares
106.02 USD 0.24 (0.23%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VRNA a changé de -0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 105.85 et à un maximum de 106.30.
Suivez la dynamique Verona Pharma plc - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
105.85 106.30
Range Annuel
28.30 106.45
- Clôture Précédente
- 106.26
- Ouverture
- 106.28
- Bid
- 106.02
- Ask
- 106.32
- Plus Bas
- 105.85
- Plus Haut
- 106.30
- Volume
- 2.559 K
- Changement quotidien
- -0.23%
- Changement Mensuel
- 0.26%
- Changement à 6 Mois
- 66.96%
- Changement Annuel
- 264.33%
20 septembre, samedi