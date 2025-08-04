CotationsSections
Devises / VRNA
VRNA: Verona Pharma plc - American Depositary Shares

106.02 USD 0.24 (0.23%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VRNA a changé de -0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 105.85 et à un maximum de 106.30.

Suivez la dynamique Verona Pharma plc - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
105.85 106.30
Range Annuel
28.30 106.45
Clôture Précédente
106.26
Ouverture
106.28
Bid
106.02
Ask
106.32
Plus Bas
105.85
Plus Haut
106.30
Volume
2.559 K
Changement quotidien
-0.23%
Changement Mensuel
0.26%
Changement à 6 Mois
66.96%
Changement Annuel
264.33%
