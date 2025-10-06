- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VRAI: Virtus Real Asset Income ETF
VRAI fiyatı bugün -0.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.92 ve Yüksek fiyatı olarak 23.98 aralığında işlem gördü.
Virtus Real Asset Income ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRAI haberleri
- REIT Earnings Preview: Here's What We're Watching
- Gold Volatility Spikes To 5-Year High On Haven Demand
- World Markets Watchlist: October 20, 2025
- S&P 500 And Gold Volatility Traits
- Third Year In A Row Of Double-Digit S&P 500 Returns
- S&P 500 Earnings: Financial Sector Earnings Push Forward Estimates Higher
- Rally In The Dark
- S&P 500 Snapshot: Volatile See-Saw Week
- Policy Risks A Distant Second To The Real Economy
- Good Bubble, Bad Bubble
- International Annual Returns - Breakout In EMXC
- Is Bitcoin’s Popularity Undermining Its Use For Hedging Stock Market Risk?
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
Sıkça sorulan sorular
VRAI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Virtus Real Asset Income ETF hisse senedi 23.92 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 23.92 - 23.98 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 24.03 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. VRAI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Virtus Real Asset Income ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Virtus Real Asset Income ETF hisse senedi şu anda 23.92 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.21% ve USD değerlerini izler. VRAI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
VRAI hisse senedi nasıl alınır?
Virtus Real Asset Income ETF hisselerini şu anki 23.92 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 23.92 ve Ask 24.22 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı -0.25% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VRAI fiyat hareketlerini takip edin.
VRAI hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Virtus Real Asset Income ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 19.90 - 25.08 ve mevcut fiyatı 23.92 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 23.92 veya Ask 24.22 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.83% ve 6 aylık değişim oranı 9.52% değerlerini karşılaştırır. VRAI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Virtus Real Asset Income ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Virtus Real Asset Income ETF hisse senedi yıllık olarak 25.08 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 19.90 - 25.08). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 24.03 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Virtus Real Asset Income ETF performansını takip edin.
Virtus Real Asset Income ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 19.90 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 23.92 ve hareket ettiği yıllık aralık 19.90 - 25.08 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VRAI fiyat hareketlerini izleyin.
VRAI hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Virtus Real Asset Income ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 24.03 ve yıllık değişim oranı -0.21% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 24.03
- Açılış
- 23.98
- Satış
- 23.92
- Alış
- 24.22
- Düşük
- 23.92
- Yüksek
- 23.98
- Hacim
- 2
- Günlük değişim
- -0.46%
- Aylık değişim
- -0.83%
- 6 aylık değişim
- 9.52%
- Yıllık değişim
- -0.21%
- Açıklanan
- 0.3%
- Beklenti
- Önceki
- 0.4%
- Açıklanan
- 0.2%
- Beklenti
- Önceki
- 0.3%
- Açıklanan
- 3.0%
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 3.0%
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 0.3%
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 324.368
- Beklenti
- Önceki
- 323.364
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.694 M
- Önceki
- 0.800 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -1.0%
- Önceki
- 20.5%
- Açıklanan
- 53.6
- Beklenti
- 55.0
- Önceki
- 55.0
- Açıklanan
- 50.3
- Beklenti
- 51.2
- Önceki
- 51.2
- Açıklanan
- 4.6%
- Beklenti
- 4.6%
- Önceki
- 4.6%
- Açıklanan
- 3.9%
- Beklenti
- 3.7%
- Önceki
- 3.7%
- Açıklanan
- 420
- Beklenti
- Önceki
- 418
- Açıklanan
- 550
- Beklenti
- Önceki
- 548
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki