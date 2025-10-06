VRAI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Virtus Real Asset Income ETF hisse senedi 23.92 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 23.92 - 23.98 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 24.03 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. VRAI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Virtus Real Asset Income ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Virtus Real Asset Income ETF hisse senedi şu anda 23.92 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.21% ve USD değerlerini izler. VRAI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VRAI hisse senedi nasıl alınır? Virtus Real Asset Income ETF hisselerini şu anki 23.92 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 23.92 ve Ask 24.22 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı -0.25% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VRAI fiyat hareketlerini takip edin.

VRAI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Virtus Real Asset Income ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 19.90 - 25.08 ve mevcut fiyatı 23.92 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 23.92 veya Ask 24.22 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.83% ve 6 aylık değişim oranı 9.52% değerlerini karşılaştırır. VRAI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Virtus Real Asset Income ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Virtus Real Asset Income ETF hisse senedi yıllık olarak 25.08 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 19.90 - 25.08). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 24.03 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Virtus Real Asset Income ETF performansını takip edin.

Virtus Real Asset Income ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 19.90 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 23.92 ve hareket ettiği yıllık aralık 19.90 - 25.08 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VRAI fiyat hareketlerini izleyin.