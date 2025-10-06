KotasyonBölümler
Dövizler / VRAI
VRAI: Virtus Real Asset Income ETF

23.92 USD 0.11 (0.46%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VRAI fiyatı bugün -0.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.92 ve Yüksek fiyatı olarak 23.98 aralığında işlem gördü.

Virtus Real Asset Income ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VRAI haberleri

Sıkça sorulan sorular

VRAI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Virtus Real Asset Income ETF hisse senedi 23.92 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 23.92 - 23.98 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 24.03 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. VRAI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Virtus Real Asset Income ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Virtus Real Asset Income ETF hisse senedi şu anda 23.92 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.21% ve USD değerlerini izler. VRAI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VRAI hisse senedi nasıl alınır?

Virtus Real Asset Income ETF hisselerini şu anki 23.92 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 23.92 ve Ask 24.22 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı -0.25% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VRAI fiyat hareketlerini takip edin.

VRAI hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Virtus Real Asset Income ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 19.90 - 25.08 ve mevcut fiyatı 23.92 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 23.92 veya Ask 24.22 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.83% ve 6 aylık değişim oranı 9.52% değerlerini karşılaştırır. VRAI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Virtus Real Asset Income ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Virtus Real Asset Income ETF hisse senedi yıllık olarak 25.08 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 19.90 - 25.08). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 24.03 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Virtus Real Asset Income ETF performansını takip edin.

Virtus Real Asset Income ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 19.90 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 23.92 ve hareket ettiği yıllık aralık 19.90 - 25.08 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VRAI fiyat hareketlerini izleyin.

VRAI hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Virtus Real Asset Income ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 24.03 ve yıllık değişim oranı -0.21% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
23.92 23.98
Yıllık aralık
19.90 25.08
Önceki kapanış
24.03
Açılış
23.98
Satış
23.92
Alış
24.22
Düşük
23.92
Yüksek
23.98
Hacim
2
Günlük değişim
-0.46%
Aylık değişim
-0.83%
6 aylık değişim
9.52%
Yıllık değişim
-0.21%
24 Ekim, Cuma
12:30
USD
TÜFE (Aylık)
Açıklanan
0.3%
Beklenti
Önceki
0.4%
12:30
USD
Çekirdek TÜFE (Aylık)
Açıklanan
0.2%
Beklenti
Önceki
0.3%
12:30
USD
TÜFE (Yıllık)
Açıklanan
3.0%
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Çekirdek TÜFE (Yıllık)
Açıklanan
3.0%
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Çekirdek TÜFE (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Aylık)
Açıklanan
0.3%
Beklenti
Önceki
12:30
USD
TÜFE
Açıklanan
324.368
Beklenti
Önceki
323.364
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
0.694 M
Önceki
0.800 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-1.0%
Önceki
20.5%
14:00
USD
Michigan Tüketici Görüşü
Açıklanan
53.6
Beklenti
55.0
Önceki
55.0
14:00
USD
Michigan Tüketici Beklentileri
Açıklanan
50.3
Beklenti
51.2
Önceki
51.2
14:00
USD
Michigan Enflasyon Beklentileri
Açıklanan
4.6%
Beklenti
4.6%
Önceki
4.6%
14:00
USD
Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentileri
Açıklanan
3.9%
Beklenti
3.7%
Önceki
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
420
Beklenti
Önceki
418
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
550
Beklenti
Önceki
548
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki