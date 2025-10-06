CotizacionesSecciones
VRAI: Virtus Real Asset Income ETF

23.92 USD 0.11 (0.46%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VRAI de hoy ha cambiado un -0.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.92, mientras que el máximo ha alcanzado 23.98.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Virtus Real Asset Income ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de VRAI hoy?

Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) se evalúa hoy en 23.92. El instrumento se negocia dentro de 23.92 - 23.98; el cierre de ayer ha sido 24.03 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VRAI en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Virtus Real Asset Income ETF?

Virtus Real Asset Income ETF se evalúa actualmente en 23.92. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.21% y USD. Monitoree los movimientos de VRAI en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de VRAI?

Puede comprar acciones de Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) al precio actual de 23.92. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.92 o 24.22, mientras que 2 y -0.25% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VRAI en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de VRAI?

Invertir en Virtus Real Asset Income ETF implica tener en cuenta el rango anual 19.90 - 25.08 y el precio actual 23.92. Muchos comparan -0.83% y 9.52% antes de colocar órdenes en 23.92 o 24.22. Estudie los cambios diarios de precios de VRAI en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Virtus Real Asset Income ETF?

El precio más alto de Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) en el último año ha sido 25.08. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 19.90 - 25.08, una comparación con 24.03 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Virtus Real Asset Income ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Virtus Real Asset Income ETF?

El precio más bajo de Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) para el año ha sido 19.90. La comparación con los actuales 23.92 y 19.90 - 25.08 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VRAI en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VRAI?

En el pasado, Virtus Real Asset Income ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.03 y -0.21% después de las acciones corporativas.

Rango diario
23.92 23.98
Rango anual
19.90 25.08
Cierres anteriores
24.03
Open
23.98
Bid
23.92
Ask
24.22
Low
23.92
High
23.98
Volumen
2
Cambio diario
-0.46%
Cambio mensual
-0.83%
Cambio a 6 meses
9.52%
Cambio anual
-0.21%
