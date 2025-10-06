CotaçõesSeções
VRAI: Virtus Real Asset Income ETF

23.92 USD 0.11 (0.46%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VRAI para hoje mudou para -0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.92 e o mais alto foi 23.98.

Veja a dinâmica do par de moedas Virtus Real Asset Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

VRAI Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VRAI hoje?

Hoje Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) está avaliado em 23.92. O instrumento é negociado dentro de 23.92 - 23.98, o fechamento de ontem foi 24.03, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VRAI em tempo real.

As ações de Virtus Real Asset Income ETF pagam dividendos?

Atualmente Virtus Real Asset Income ETF está avaliado em 23.92. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.21% e USD. Monitore os movimentos de VRAI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VRAI?

Você pode comprar ações de Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) pelo preço atual 23.92. Ordens geralmente são executadas perto de 23.92 ou 24.22, enquanto 2 e -0.25% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VRAI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VRAI?

Investir em Virtus Real Asset Income ETF envolve considerar a faixa anual 19.90 - 25.08 e o preço atual 23.92. Muitos comparam -0.83% e 9.52% antes de enviar ordens em 23.92 ou 24.22. Estude as mudanças diárias de preço de VRAI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Virtus Real Asset Income ETF?

O maior preço de Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) no último ano foi 25.08. As ações oscilaram bastante dentro de 19.90 - 25.08, e a comparação com 24.03 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Virtus Real Asset Income ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Virtus Real Asset Income ETF?

O menor preço de Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) no ano foi 19.90. A comparação com o preço atual 23.92 e 19.90 - 25.08 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VRAI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VRAI?

No passado Virtus Real Asset Income ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.03 e -0.21% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.92 23.98
Faixa anual
19.90 25.08
Fechamento anterior
24.03
Open
23.98
Bid
23.92
Ask
24.22
Low
23.92
High
23.98
Volume
2
Mudança diária
-0.46%
Mudança mensal
-0.83%
Mudança de 6 meses
9.52%
Mudança anual
-0.21%
24 outubro, sexta-feira
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
Atu.
0.3%
Projeç.
Prév.
0.4%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
Atu.
0.2%
Projeç.
Prév.
0.3%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
Atu.
3.0%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice ao Consumidor (anual)
Atu.
3.0%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor sem Ajuste Sazonal (Mensal)
Atu.
0.3%
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Índice de Preços ao Consumidor
Atu.
324.368
Projeç.
Prév.
323.364
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
Projeç.
0.694 milh
Prév.
0.800 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
Projeç.
-1.0%
Prév.
20.5%
14:00
USD
Índice de Percepção do Consumidor de Michigan
Atu.
53.6
Projeç.
55.0
Prév.
55.0
14:00
USD
Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan
Atu.
50.3
Projeç.
51.2
Prév.
51.2
14:00
USD
Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan
Atu.
4.6%
Projeç.
4.6%
Prév.
4.6%
14:00
USD
Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan
Atu.
3.9%
Projeç.
3.7%
Prév.
3.7%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
420
Projeç.
Prév.
418
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
550
Projeç.
Prév.
548
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.