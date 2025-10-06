- Visão do mercado
VRAI: Virtus Real Asset Income ETF
A taxa do VRAI para hoje mudou para -0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.92 e o mais alto foi 23.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Virtus Real Asset Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VRAI Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VRAI hoje?
Hoje Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) está avaliado em 23.92. O instrumento é negociado dentro de 23.92 - 23.98, o fechamento de ontem foi 24.03, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VRAI em tempo real.
As ações de Virtus Real Asset Income ETF pagam dividendos?
Atualmente Virtus Real Asset Income ETF está avaliado em 23.92. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.21% e USD. Monitore os movimentos de VRAI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VRAI?
Você pode comprar ações de Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) pelo preço atual 23.92. Ordens geralmente são executadas perto de 23.92 ou 24.22, enquanto 2 e -0.25% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VRAI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VRAI?
Investir em Virtus Real Asset Income ETF envolve considerar a faixa anual 19.90 - 25.08 e o preço atual 23.92. Muitos comparam -0.83% e 9.52% antes de enviar ordens em 23.92 ou 24.22. Estude as mudanças diárias de preço de VRAI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Virtus Real Asset Income ETF?
O maior preço de Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) no último ano foi 25.08. As ações oscilaram bastante dentro de 19.90 - 25.08, e a comparação com 24.03 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Virtus Real Asset Income ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Virtus Real Asset Income ETF?
O menor preço de Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) no ano foi 19.90. A comparação com o preço atual 23.92 e 19.90 - 25.08 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VRAI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VRAI?
No passado Virtus Real Asset Income ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.03 e -0.21% após os eventos corporativos.
