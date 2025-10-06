КотировкиРазделы
VRAI: Virtus Real Asset Income ETF

23.92 USD 0.11 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VRAI за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.92, а максимальная — 23.98.

Следите за динамикой Virtus Real Asset Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VRAI сегодня?

Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) сегодня оценивается на уровне 23.92. Инструмент торгуется в пределах 23.92 - 23.98, вчерашнее закрытие составило 24.03, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VRAI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus Real Asset Income ETF?

Virtus Real Asset Income ETF в настоящее время оценивается в 23.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.21% и USD. Отслеживайте движения VRAI на графике в реальном времени.

Как купить акции VRAI?

Вы можете купить акции Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) по текущей цене 23.92. Ордера обычно размещаются около 23.92 или 24.22, тогда как 2 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VRAI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VRAI?

Инвестирование в Virtus Real Asset Income ETF предполагает учет годового диапазона 19.90 - 25.08 и текущей цены 23.92. Многие сравнивают -0.83% и 9.52% перед размещением ордеров на 23.92 или 24.22. Изучайте ежедневные изменения цены VRAI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Virtus Real Asset Income ETF?

Самая высокая цена Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) за последний год составила 25.08. Акции заметно колебались в пределах 19.90 - 25.08, сравнение с 24.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Real Asset Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Virtus Real Asset Income ETF?

Самая низкая цена Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) за год составила 19.90. Сравнение с текущими 23.92 и 19.90 - 25.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VRAI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VRAI?

В прошлом Virtus Real Asset Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.03 и -0.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.92 23.98
Годовой диапазон
19.90 25.08
Предыдущее закрытие
24.03
Open
23.98
Bid
23.92
Ask
24.22
Low
23.92
High
23.98
Объем
2
Дневное изменение
-0.46%
Месячное изменение
-0.83%
6-месячное изменение
9.52%
Годовое изменение
-0.21%
