VRAI: Virtus Real Asset Income ETF
Курс VRAI за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.92, а максимальная — 23.98.
Следите за динамикой Virtus Real Asset Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VRAI
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VRAI сегодня?
Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) сегодня оценивается на уровне 23.92. Инструмент торгуется в пределах 23.92 - 23.98, вчерашнее закрытие составило 24.03, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VRAI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus Real Asset Income ETF?
Virtus Real Asset Income ETF в настоящее время оценивается в 23.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.21% и USD. Отслеживайте движения VRAI на графике в реальном времени.
Как купить акции VRAI?
Вы можете купить акции Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) по текущей цене 23.92. Ордера обычно размещаются около 23.92 или 24.22, тогда как 2 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VRAI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VRAI?
Инвестирование в Virtus Real Asset Income ETF предполагает учет годового диапазона 19.90 - 25.08 и текущей цены 23.92. Многие сравнивают -0.83% и 9.52% перед размещением ордеров на 23.92 или 24.22. Изучайте ежедневные изменения цены VRAI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Virtus Real Asset Income ETF?
Самая высокая цена Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) за последний год составила 25.08. Акции заметно колебались в пределах 19.90 - 25.08, сравнение с 24.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Real Asset Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Virtus Real Asset Income ETF?
Самая низкая цена Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) за год составила 19.90. Сравнение с текущими 23.92 и 19.90 - 25.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VRAI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VRAI?
В прошлом Virtus Real Asset Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.03 и -0.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.03
- Open
- 23.98
- Bid
- 23.92
- Ask
- 24.22
- Low
- 23.92
- High
- 23.98
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- -0.83%
- 6-месячное изменение
- 9.52%
- Годовое изменение
- -0.21%
