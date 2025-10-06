- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VRAI: Virtus Real Asset Income ETF
Il tasso di cambio VRAI ha avuto una variazione del -0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.92 e ad un massimo di 23.98.
Segui le dinamiche di Virtus Real Asset Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRAI News
- REIT Earnings Preview: Here's What We're Watching
- Gold Volatility Spikes To 5-Year High On Haven Demand
- World Markets Watchlist: October 20, 2025
- S&P 500 And Gold Volatility Traits
- Third Year In A Row Of Double-Digit S&P 500 Returns
- S&P 500 Earnings: Financial Sector Earnings Push Forward Estimates Higher
- Rally In The Dark
- S&P 500 Snapshot: Volatile See-Saw Week
- Policy Risks A Distant Second To The Real Economy
- Good Bubble, Bad Bubble
- International Annual Returns - Breakout In EMXC
- Is Bitcoin’s Popularity Undermining Its Use For Hedging Stock Market Risk?
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VRAI oggi?
Oggi le azioni Virtus Real Asset Income ETF sono prezzate a 23.92. Viene scambiato all'interno di 23.92 - 23.98, la chiusura di ieri è stata 24.03 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VRAI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Virtus Real Asset Income ETF pagano dividendi?
Virtus Real Asset Income ETF è attualmente valutato a 23.92. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.21% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VRAI.
Come acquistare azioni VRAI?
Puoi acquistare azioni Virtus Real Asset Income ETF al prezzo attuale di 23.92. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.92 o 24.22, mentre 2 e -0.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VRAI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VRAI?
Investire in Virtus Real Asset Income ETF implica considerare l'intervallo annuale 19.90 - 25.08 e il prezzo attuale 23.92. Molti confrontano -0.83% e 9.52% prima di effettuare ordini su 23.92 o 24.22. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VRAI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Virtus Real Asset Income ETF?
Il prezzo massimo di Virtus Real Asset Income ETF nell'ultimo anno è stato 25.08. All'interno di 19.90 - 25.08, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.03 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Virtus Real Asset Income ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Virtus Real Asset Income ETF?
Il prezzo più basso di Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) nel corso dell'anno è stato 19.90. Confrontandolo con gli attuali 23.92 e 19.90 - 25.08 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VRAI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VRAI?
Virtus Real Asset Income ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.03 e -0.21%.
- Chiusura Precedente
- 24.03
- Apertura
- 23.98
- Bid
- 23.92
- Ask
- 24.22
- Minimo
- 23.92
- Massimo
- 23.98
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.46%
- Variazione Mensile
- -0.83%
- Variazione Semestrale
- 9.52%
- Variazione Annuale
- -0.21%
- Agire
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- 0.4%
- Agire
- 0.2%
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Agire
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Agire
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Agire
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- Agire
- 324.368
- Fcst
- Prev
- 323.364
- Agire
-
- Fcst
- 0.694 M
- Prev
- 0.800 M
- Agire
-
- Fcst
- -1.0%
- Prev
- 20.5%
- Agire
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.0
- Agire
- 50.3
- Fcst
- 51.2
- Prev
- 51.2
- Agire
- 4.6%
- Fcst
- 4.6%
- Prev
- 4.6%
- Agire
- 3.9%
- Fcst
- 3.7%
- Prev
- 3.7%
- Agire
- 420
- Fcst
- Prev
- 418
- Agire
- 550
- Fcst
- Prev
- 548
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev