VRAI: Virtus Real Asset Income ETF

23.92 USD 0.11 (0.46%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VRAI ha avuto una variazione del -0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.92 e ad un massimo di 23.98.

Segui le dinamiche di Virtus Real Asset Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VRAI oggi?

Oggi le azioni Virtus Real Asset Income ETF sono prezzate a 23.92. Viene scambiato all'interno di 23.92 - 23.98, la chiusura di ieri è stata 24.03 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VRAI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Virtus Real Asset Income ETF pagano dividendi?

Virtus Real Asset Income ETF è attualmente valutato a 23.92. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.21% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VRAI.

Come acquistare azioni VRAI?

Puoi acquistare azioni Virtus Real Asset Income ETF al prezzo attuale di 23.92. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.92 o 24.22, mentre 2 e -0.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VRAI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VRAI?

Investire in Virtus Real Asset Income ETF implica considerare l'intervallo annuale 19.90 - 25.08 e il prezzo attuale 23.92. Molti confrontano -0.83% e 9.52% prima di effettuare ordini su 23.92 o 24.22. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VRAI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Virtus Real Asset Income ETF?

Il prezzo massimo di Virtus Real Asset Income ETF nell'ultimo anno è stato 25.08. All'interno di 19.90 - 25.08, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.03 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Virtus Real Asset Income ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Virtus Real Asset Income ETF?

Il prezzo più basso di Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) nel corso dell'anno è stato 19.90. Confrontandolo con gli attuali 23.92 e 19.90 - 25.08 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VRAI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VRAI?

Virtus Real Asset Income ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.03 e -0.21%.

Intervallo Giornaliero
23.92 23.98
Intervallo Annuale
19.90 25.08
Chiusura Precedente
24.03
Apertura
23.98
Bid
23.92
Ask
24.22
Minimo
23.92
Massimo
23.98
Volume
2
Variazione giornaliera
-0.46%
Variazione Mensile
-0.83%
Variazione Semestrale
9.52%
Variazione Annuale
-0.21%
24 ottobre, venerdì
12:30
USD
IPC m/m
Agire
0.3%
Fcst
Prev
0.4%
12:30
USD
IPC Core m/m
Agire
0.2%
Fcst
Prev
0.3%
12:30
USD
IPC a/a
Agire
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC Core a/a
Agire
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC Core non destagionalizzato m/m
Agire
0.3%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC
Agire
324.368
Fcst
Prev
323.364
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
Fcst
0.694 M
Prev
0.800 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
Fcst
-1.0%
Prev
20.5%
14:00
USD
Michigan Consumer Sentiment
Agire
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.0
14:00
USD
Aspettative dei consumatori del Michigan
Agire
50.3
Fcst
51.2
Prev
51.2
14:00
USD
Aspettative di inflazione del Michigan
Agire
4.6%
Fcst
4.6%
Prev
4.6%
14:00
USD
Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni
Agire
3.9%
Fcst
3.7%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
420
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
550
Fcst
Prev
548
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev