VRAI: Virtus Real Asset Income ETF
Le taux de change de VRAI a changé de -0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.92 et à un maximum de 23.98.
Suivez la dynamique Virtus Real Asset Income ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
VRAI Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VRAI aujourd'hui ?
L'action Virtus Real Asset Income ETF est cotée à 23.92 aujourd'hui. Elle se négocie dans 23.92 - 23.98, a clôturé hier à 24.03 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de VRAI présente ces mises à jour.
L'action Virtus Real Asset Income ETF verse-t-elle des dividendes ?
Virtus Real Asset Income ETF est actuellement valorisé à 23.92. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.21% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VRAI.
Comment acheter des actions VRAI ?
Vous pouvez acheter des actions Virtus Real Asset Income ETF au cours actuel de 23.92. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.92 ou de 24.22, le 2 et le -0.25% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VRAI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VRAI ?
Investir dans Virtus Real Asset Income ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.90 - 25.08 et le prix actuel 23.92. Beaucoup comparent -0.83% et 9.52% avant de passer des ordres à 23.92 ou 24.22. Consultez le graphique du cours de VRAI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Virtus Real Asset Income ETF ?
Le cours le plus élevé de Virtus Real Asset Income ETF l'année dernière était 25.08. Au cours de 19.90 - 25.08, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.03 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Virtus Real Asset Income ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Virtus Real Asset Income ETF ?
Le cours le plus bas de Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) sur l'année a été 19.90. Sa comparaison avec 23.92 et 19.90 - 25.08 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VRAI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VRAI a-t-elle été divisée ?
Virtus Real Asset Income ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.03 et -0.21% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.03
- Ouverture
- 23.98
- Bid
- 23.92
- Ask
- 24.22
- Plus Bas
- 23.92
- Plus Haut
- 23.98
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- -0.46%
- Changement Mensuel
- -0.83%
- Changement à 6 Mois
- 9.52%
- Changement Annuel
- -0.21%
- Act
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- 0.4%
- Act
- 0.2%
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Act
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.0%
- Fcst
- Prev
- Act
- 0.3%
- Fcst
- Prev
- Act
- 324.368
- Fcst
- Prev
- 323.364
- Act
-
- Fcst
- 0.694 M
- Prev
- 0.800 M
- Act
-
- Fcst
- -1.0%
- Prev
- 20.5%
- Act
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.0
- Act
- 50.3
- Fcst
- 51.2
- Prev
- 51.2
- Act
- 4.6%
- Fcst
- 4.6%
- Prev
- 4.6%
- Act
- 3.9%
- Fcst
- 3.7%
- Prev
- 3.7%
- Act
- 420
- Fcst
- Prev
- 418
- Act
- 550
- Fcst
- Prev
- 548
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev