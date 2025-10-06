クォートセクション
VRAI: Virtus Real Asset Income ETF

23.92 USD 0.11 (0.46%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VRAIの今日の為替レートは、-0.46%変化しました。日中、通貨は1あたり23.92の安値と23.98の高値で取引されました。

Virtus Real Asset Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VRAI News

よくあるご質問

VRAI株の現在の価格は？

Virtus Real Asset Income ETFの株価は本日23.92です。23.92 - 23.98内で取引され、前日の終値は24.03、取引量は2に達しました。VRAIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Virtus Real Asset Income ETFの株は配当を出しますか？

Virtus Real Asset Income ETFの現在の価格は23.92です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.21%やUSDにも注目します。VRAIの動きはライブチャートで確認できます。

VRAI株を買う方法は？

Virtus Real Asset Income ETFの株は現在23.92で購入可能です。注文は通常23.92または24.22付近で行われ、2や-0.25%が市場の動きを示します。VRAIの最新情報はライブチャートで確認できます。

VRAI株に投資する方法は？

Virtus Real Asset Income ETFへの投資では、年間の値幅19.90 - 25.08と現在の23.92を考慮します。注文は多くの場合23.92や24.22で行われる前に、-0.83%や9.52%と比較されます。VRAIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Virtus Real Asset Income ETFの株の最高値は？

Virtus Real Asset Income ETFの過去1年の最高値は25.08でした。19.90 - 25.08内で株価は大きく変動し、24.03と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Virtus Real Asset Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Virtus Real Asset Income ETFの株の最低値は？

Virtus Real Asset Income ETF(VRAI)の年間最安値は19.90でした。現在の23.92や19.90 - 25.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VRAIの動きはライブチャートで確認できます。

VRAIの株式分割はいつ行われましたか？

Virtus Real Asset Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.03、-0.21%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
23.92 23.98
1年のレンジ
19.90 25.08
以前の終値
24.03
始値
23.98
買値
23.92
買値
24.22
安値
23.92
高値
23.98
出来高
2
1日の変化
-0.46%
1ヶ月の変化
-0.83%
6ヶ月の変化
9.52%
1年の変化
-0.21%
25 10月, 土曜日