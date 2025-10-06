- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VRAI: Virtus Real Asset Income ETF
Der Wechselkurs von VRAI hat sich für heute um -0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.92 bis zu einem Hoch von 23.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Virtus Real Asset Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRAI News
- REIT Earnings Preview: Here's What We're Watching
- Gold Volatility Spikes To 5-Year High On Haven Demand
- World Markets Watchlist: October 20, 2025
- S&P 500 And Gold Volatility Traits
- Third Year In A Row Of Double-Digit S&P 500 Returns
- S&P 500 Earnings: Financial Sector Earnings Push Forward Estimates Higher
- Rally In The Dark
- S&P 500 Snapshot: Volatile See-Saw Week
- Policy Risks A Distant Second To The Real Economy
- Good Bubble, Bad Bubble
- International Annual Returns - Breakout In EMXC
- Is Bitcoin’s Popularity Undermining Its Use For Hedging Stock Market Risk?
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VRAI heute?
Die Aktie von Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) notiert heute bei 23.92. Sie wird innerhalb einer Spanne von 23.92 - 23.98 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.03 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von VRAI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VRAI Dividenden?
Virtus Real Asset Income ETF wird derzeit mit 23.92 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.21% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VRAI zu verfolgen.
Wie kaufe ich VRAI-Aktien?
Sie können Aktien von Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) zum aktuellen Kurs von 23.92 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.92 oder 24.22 platziert, während 2 und -0.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VRAI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VRAI-Aktien?
Bei einer Investition in Virtus Real Asset Income ETF müssen die jährliche Spanne 19.90 - 25.08 und der aktuelle Kurs 23.92 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.83% und 9.52%, bevor sie Orders zu 23.92 oder 24.22 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VRAI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Virtus Real Asset Income ETF?
Der höchste Kurs von Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) im vergangenen Jahr lag bei 25.08. Innerhalb von 19.90 - 25.08 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.03 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Virtus Real Asset Income ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Virtus Real Asset Income ETF?
Der niedrigste Kurs von Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) im Laufe des Jahres betrug 19.90. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.92 und der Spanne 19.90 - 25.08 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VRAI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VRAI statt?
Virtus Real Asset Income ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.03 und -0.21% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.03
- Eröffnung
- 23.98
- Bid
- 23.92
- Ask
- 24.22
- Tief
- 23.92
- Hoch
- 23.98
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.46%
- Monatsänderung
- -0.83%
- 6-Monatsänderung
- 9.52%
- Jahresänderung
- -0.21%