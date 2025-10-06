- Genel bakış
VOT: Vanguard Mid-Cap Growth ETF
VOT fiyatı bugün -0.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 292.17 ve Yüksek fiyatı olarak 293.37 aralığında işlem gördü.
Vanguard Mid-Cap Growth ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
VOT haberleri
Sıkça sorulan sorular
VOT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Vanguard Mid-Cap Growth ETF hisse senedi 292.27 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 292.17 - 293.37 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 293.63 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 17 değerine ulaştı. VOT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Vanguard Mid-Cap Growth ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Vanguard Mid-Cap Growth ETF hisse senedi şu anda 292.27 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 18.86% ve USD değerlerini izler. VOT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
VOT hisse senedi nasıl alınır?
Vanguard Mid-Cap Growth ETF hisselerini şu anki 292.27 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 292.27 ve Ask 292.57 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 17 ve günlük değişim oranı -0.37% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VOT fiyat hareketlerini takip edin.
VOT hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Vanguard Mid-Cap Growth ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 209.64 - 298.09 ve mevcut fiyatı 292.27 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 292.27 veya Ask 292.57 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.03% ve 6 aylık değişim oranı 16.05% değerlerini karşılaştırır. VOT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 298.09 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 209.64 - 298.09). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 293.63 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard Mid-Cap Growth ETF performansını takip edin.
ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
ETF Shares (VOT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 209.64 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 292.27 ve hareket ettiği yıllık aralık 209.64 - 298.09 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VOT fiyat hareketlerini izleyin.
VOT hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Vanguard Mid-Cap Growth ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 293.63 ve yıllık değişim oranı 18.86% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 293.63
- Açılış
- 293.37
- Satış
- 292.27
- Alış
- 292.57
- Düşük
- 292.17
- Yüksek
- 293.37
- Hacim
- 17
- Günlük değişim
- -0.46%
- Aylık değişim
- -0.03%
- 6 aylık değişim
- 16.05%
- Yıllık değişim
- 18.86%
- Açıklanan
- -0.961 M
- Beklenti
- -4.625 M
- Önceki
- 3.524 M
- Açıklanan
- -0.770 M
- Beklenti
- -0.310 M
- Önceki
- -0.703 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 4.613%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki