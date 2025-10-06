- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VOT: Vanguard Mid-Cap Growth ETF
Der Wechselkurs von VOT hat sich für heute um -1.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 287.89 bis zu einem Hoch von 293.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Mid-Cap Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VOT News
- Should Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) Be on Your Investing Radar?
- Gold Volatility Spikes To 5-Year High On Haven Demand
- World Markets Watchlist: October 20, 2025
- S&P 500 And Gold Volatility Traits
- Third Year In A Row Of Double-Digit S&P 500 Returns
- S&P 500 Earnings: Financial Sector Earnings Push Forward Estimates Higher
- S&P 500 Snapshot: Volatile See-Saw Week
- Policy Risks A Distant Second To The Real Economy
- Good Bubble, Bad Bubble
- Asset Allocation Committee Outlook Q4 2025
- International Annual Returns - Breakout In EMXC
- Is Bitcoin’s Popularity Undermining Its Use For Hedging Stock Market Risk?
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- IMCG: Diversified Growth ETF Outperforming Its Peers (NYSEARCA:IMCG)
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VOT heute?
Die Aktie von Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) notiert heute bei 289.66. Sie wird innerhalb einer Spanne von 287.89 - 293.37 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 293.63 und das Handelsvolumen erreichte 392. Das Live-Chart von VOT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VOT Dividenden?
Vanguard Mid-Cap Growth ETF wird derzeit mit 289.66 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.80% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VOT zu verfolgen.
Wie kaufe ich VOT-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) zum aktuellen Kurs von 289.66 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 289.66 oder 289.96 platziert, während 392 und -1.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VOT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VOT-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard Mid-Cap Growth ETF müssen die jährliche Spanne 209.64 - 298.09 und der aktuelle Kurs 289.66 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.92% und 15.02%, bevor sie Orders zu 289.66 oder 289.96 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VOT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (VOT) im vergangenen Jahr lag bei 298.09. Innerhalb von 209.64 - 298.09 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 293.63 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Mid-Cap Growth ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VOT) im Laufe des Jahres betrug 209.64. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 289.66 und der Spanne 209.64 - 298.09 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VOT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VOT statt?
Vanguard Mid-Cap Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 293.63 und 17.80% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 293.63
- Eröffnung
- 293.37
- Bid
- 289.66
- Ask
- 289.96
- Tief
- 287.89
- Hoch
- 293.37
- Volumen
- 392
- Tagesänderung
- -1.35%
- Monatsänderung
- -0.92%
- 6-Monatsänderung
- 15.02%
- Jahresänderung
- 17.80%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 1.650%