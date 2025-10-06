KurseKategorien
VOT: Vanguard Mid-Cap Growth ETF

289.66 USD 3.97 (1.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VOT hat sich für heute um -1.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 287.89 bis zu einem Hoch von 293.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard Mid-Cap Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von VOT heute?

Die Aktie von Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) notiert heute bei 289.66. Sie wird innerhalb einer Spanne von 287.89 - 293.37 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 293.63 und das Handelsvolumen erreichte 392. Das Live-Chart von VOT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie VOT Dividenden?

Vanguard Mid-Cap Growth ETF wird derzeit mit 289.66 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.80% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VOT zu verfolgen.

Wie kaufe ich VOT-Aktien?

Sie können Aktien von Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) zum aktuellen Kurs von 289.66 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 289.66 oder 289.96 platziert, während 392 und -1.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VOT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in VOT-Aktien?

Bei einer Investition in Vanguard Mid-Cap Growth ETF müssen die jährliche Spanne 209.64 - 298.09 und der aktuelle Kurs 289.66 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.92% und 15.02%, bevor sie Orders zu 289.66 oder 289.96 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VOT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der höchste Kurs von ETF Shares (VOT) im vergangenen Jahr lag bei 298.09. Innerhalb von 209.64 - 298.09 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 293.63 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Mid-Cap Growth ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VOT) im Laufe des Jahres betrug 209.64. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 289.66 und der Spanne 209.64 - 298.09 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VOT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von VOT statt?

Vanguard Mid-Cap Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 293.63 und 17.80% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
287.89 293.37
Jahresspanne
209.64 298.09
Vorheriger Schlusskurs
293.63
Eröffnung
293.37
Bid
289.66
Ask
289.96
Tief
287.89
Hoch
293.37
Volumen
392
Tagesänderung
-1.35%
Monatsänderung
-0.92%
6-Monatsänderung
15.02%
Jahresänderung
17.80%
23 Oktober, Donnerstag
12:30
USD
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
Vorh
14:25
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
5-jährige TIPS-Auktion
Akt
Erw
Vorh
1.650%