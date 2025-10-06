- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VOT: Vanguard Mid-Cap Growth ETF
Le taux de change de VOT a changé de -0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 292.17 et à un maximum de 293.37.
Suivez la dynamique Vanguard Mid-Cap Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VOT Nouvelles
- Should Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) Be on Your Investing Radar?
- Gold Volatility Spikes To 5-Year High On Haven Demand
- World Markets Watchlist: October 20, 2025
- S&P 500 And Gold Volatility Traits
- Third Year In A Row Of Double-Digit S&P 500 Returns
- S&P 500 Earnings: Financial Sector Earnings Push Forward Estimates Higher
- S&P 500 Snapshot: Volatile See-Saw Week
- Policy Risks A Distant Second To The Real Economy
- Good Bubble, Bad Bubble
- Asset Allocation Committee Outlook Q4 2025
- International Annual Returns - Breakout In EMXC
- Is Bitcoin’s Popularity Undermining Its Use For Hedging Stock Market Risk?
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- IMCG: Diversified Growth ETF Outperforming Its Peers (NYSEARCA:IMCG)
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VOT aujourd'hui ?
L'action Vanguard Mid-Cap Growth ETF est cotée à 292.27 aujourd'hui. Elle se négocie dans 292.17 - 293.37, a clôturé hier à 293.63 et son volume d'échange a atteint 17. Le graphique en temps réel du cours de VOT présente ces mises à jour.
L'action Vanguard Mid-Cap Growth ETF verse-t-elle des dividendes ?
Vanguard Mid-Cap Growth ETF est actuellement valorisé à 292.27. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 18.86% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VOT.
Comment acheter des actions VOT ?
Vous pouvez acheter des actions Vanguard Mid-Cap Growth ETF au cours actuel de 292.27. Les ordres sont généralement placés à proximité de 292.27 ou de 292.57, le 17 et le -0.37% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VOT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VOT ?
Investir dans Vanguard Mid-Cap Growth ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 209.64 - 298.09 et le prix actuel 292.27. Beaucoup comparent -0.03% et 16.05% avant de passer des ordres à 292.27 ou 292.57. Consultez le graphique du cours de VOT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 298.09. Au cours de 209.64 - 298.09, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 293.63 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Mid-Cap Growth ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus bas de ETF Shares (VOT) sur l'année a été 209.64. Sa comparaison avec 292.27 et 209.64 - 298.09 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VOT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VOT a-t-elle été divisée ?
Vanguard Mid-Cap Growth ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 293.63 et 18.86% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 293.63
- Ouverture
- 293.37
- Bid
- 292.27
- Ask
- 292.57
- Plus Bas
- 292.17
- Plus Haut
- 293.37
- Volume
- 17
- Changement quotidien
- -0.46%
- Changement Mensuel
- -0.03%
- Changement à 6 Mois
- 16.05%
- Changement Annuel
- 18.86%
- Act
- -0.961 M
- Fcst
- -4.625 M
- Prev
- 3.524 M
- Act
- -0.770 M
- Fcst
- -0.310 M
- Prev
- -0.703 M
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.613%