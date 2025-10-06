CotationsSections
Devises / VOT
VOT: Vanguard Mid-Cap Growth ETF

292.27 USD 1.36 (0.46%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VOT a changé de -0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 292.17 et à un maximum de 293.37.

Suivez la dynamique Vanguard Mid-Cap Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action VOT aujourd'hui ?

L'action Vanguard Mid-Cap Growth ETF est cotée à 292.27 aujourd'hui. Elle se négocie dans 292.17 - 293.37, a clôturé hier à 293.63 et son volume d'échange a atteint 17. Le graphique en temps réel du cours de VOT présente ces mises à jour.

L'action Vanguard Mid-Cap Growth ETF verse-t-elle des dividendes ?

Vanguard Mid-Cap Growth ETF est actuellement valorisé à 292.27. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 18.86% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VOT.

Comment acheter des actions VOT ?

Vous pouvez acheter des actions Vanguard Mid-Cap Growth ETF au cours actuel de 292.27. Les ordres sont généralement placés à proximité de 292.27 ou de 292.57, le 17 et le -0.37% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VOT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action VOT ?

Investir dans Vanguard Mid-Cap Growth ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 209.64 - 298.09 et le prix actuel 292.27. Beaucoup comparent -0.03% et 16.05% avant de passer des ordres à 292.27 ou 292.57. Consultez le graphique du cours de VOT en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 298.09. Au cours de 209.64 - 298.09, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 293.63 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Mid-Cap Growth ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus bas de ETF Shares (VOT) sur l'année a été 209.64. Sa comparaison avec 292.27 et 209.64 - 298.09 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VOT sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action VOT a-t-elle été divisée ?

Vanguard Mid-Cap Growth ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 293.63 et 18.86% après les opérations sur titres.

Range quotidien
292.17 293.37
Range Annuel
209.64 298.09
Clôture Précédente
293.63
Ouverture
293.37
Bid
292.27
Ask
292.57
Plus Bas
292.17
Plus Haut
293.37
Volume
17
Changement quotidien
-0.46%
Changement Mensuel
-0.03%
Changement à 6 Mois
16.05%
Changement Annuel
18.86%
