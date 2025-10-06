VOT: Vanguard Mid-Cap Growth ETF
今日VOT汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点292.17和高点293.37进行交易。
关注Vanguard Mid-Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VOT新闻
常见问题解答
VOT股票今天的价格是多少？
Vanguard Mid-Cap Growth ETF股票今天的定价为292.27。它在292.17 - 293.37范围内交易，昨天的收盘价为293.63，交易量达到17。VOT的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Mid-Cap Growth ETF股票是否支付股息？
Vanguard Mid-Cap Growth ETF目前的价值为292.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.86%和USD。实时查看图表以跟踪VOT走势。
如何购买VOT股票？
您可以以292.27的当前价格购买Vanguard Mid-Cap Growth ETF股票。订单通常设置在292.27或292.57附近，而17和-0.37%显示市场活动。立即关注VOT的实时图表更新。
如何投资VOT股票？
投资Vanguard Mid-Cap Growth ETF需要考虑年度范围209.64 - 298.09和当前价格292.27。许多人在以292.27或292.57下订单之前，会比较-0.03%和。实时查看VOT价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是298.09。在209.64 - 298.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Mid-Cap Growth ETF的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（VOT）的最低价格为209.64。将其与当前的292.27和209.64 - 298.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VOT股票是什么时候拆分的？
Vanguard Mid-Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、293.63和18.86%中可见。
- 前一天收盘价
- 293.63
- 开盘价
- 293.37
- 卖价
- 292.27
- 买价
- 292.57
- 最低价
- 292.17
- 最高价
- 293.37
- 交易量
- 17
- 日变化
- -0.46%
- 月变化
- -0.03%
- 6个月变化
- 16.05%
- 年变化
- 18.86%
- 实际值
- -0.961 M
- 预测值
- -4.625 M
- 前值
- 3.524 M
- 实际值
- -0.770 M
- 预测值
- -0.310 M
- 前值
- -0.703 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.613%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值