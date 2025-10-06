报价部分
货币 / VOT
回到股票

VOT: Vanguard Mid-Cap Growth ETF

292.27 USD 1.36 (0.46%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VOT汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点292.17和高点293.37进行交易。

关注Vanguard Mid-Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VOT新闻

常见问题解答

VOT股票今天的价格是多少？

Vanguard Mid-Cap Growth ETF股票今天的定价为292.27。它在292.17 - 293.37范围内交易，昨天的收盘价为293.63，交易量达到17。VOT的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Mid-Cap Growth ETF股票是否支付股息？

Vanguard Mid-Cap Growth ETF目前的价值为292.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.86%和USD。实时查看图表以跟踪VOT走势。

如何购买VOT股票？

您可以以292.27的当前价格购买Vanguard Mid-Cap Growth ETF股票。订单通常设置在292.27或292.57附近，而17和-0.37%显示市场活动。立即关注VOT的实时图表更新。

如何投资VOT股票？

投资Vanguard Mid-Cap Growth ETF需要考虑年度范围209.64 - 298.09和当前价格292.27。许多人在以292.27或292.57下订单之前，会比较-0.03%和。实时查看VOT价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是298.09。在209.64 - 298.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Mid-Cap Growth ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（VOT）的最低价格为209.64。将其与当前的292.27和209.64 - 298.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VOT股票是什么时候拆分的？

Vanguard Mid-Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、293.63和18.86%中可见。

日范围
292.17 293.37
年范围
209.64 298.09
前一天收盘价
293.63
开盘价
293.37
卖价
292.27
买价
292.57
最低价
292.17
最高价
293.37
交易量
17
日变化
-0.46%
月变化
-0.03%
6个月变化
16.05%
年变化
18.86%
22 十月, 星期三
14:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
-0.961 M
预测值
-4.625 M
前值
3.524 M
14:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.770 M
预测值
-0.310 M
前值
-0.703 M
16:35
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
20年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
4.613%
20:00
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值