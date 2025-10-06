クォートセクション
通貨 / VOT
VOT: Vanguard Mid-Cap Growth ETF

289.66 USD 3.97 (1.35%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VOTの今日の為替レートは、-1.35%変化しました。日中、通貨は1あたり287.89の安値と293.37の高値で取引されました。

Vanguard Mid-Cap Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

VOT株の現在の価格は？

Vanguard Mid-Cap Growth ETFの株価は本日289.66です。287.89 - 293.37内で取引され、前日の終値は293.63、取引量は392に達しました。VOTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard Mid-Cap Growth ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard Mid-Cap Growth ETFの現在の価格は289.66です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.80%やUSDにも注目します。VOTの動きはライブチャートで確認できます。

VOT株を買う方法は？

Vanguard Mid-Cap Growth ETFの株は現在289.66で購入可能です。注文は通常289.66または289.96付近で行われ、392や-1.26%が市場の動きを示します。VOTの最新情報はライブチャートで確認できます。

VOT株に投資する方法は？

Vanguard Mid-Cap Growth ETFへの投資では、年間の値幅209.64 - 298.09と現在の289.66を考慮します。注文は多くの場合289.66や289.96で行われる前に、-0.92%や15.02%と比較されます。VOTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は298.09でした。209.64 - 298.09内で株価は大きく変動し、293.63と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Mid-Cap Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(VOT)の年間最安値は209.64でした。現在の289.66や209.64 - 298.09と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VOTの動きはライブチャートで確認できます。

VOTの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard Mid-Cap Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、293.63、17.80%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
287.89 293.37
1年のレンジ
209.64 298.09
以前の終値
293.63
始値
293.37
買値
289.66
買値
289.96
安値
287.89
高値
293.37
出来高
392
1日の変化
-1.35%
1ヶ月の変化
-0.92%
6ヶ月の変化
15.02%
1年の変化
17.80%
23 10月, 木曜日
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
期待
14:25
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
5年TIPS入札
実際
期待
1.650%