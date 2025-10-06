- 概要
VOT: Vanguard Mid-Cap Growth ETF
VOTの今日の為替レートは、-1.35%変化しました。日中、通貨は1あたり287.89の安値と293.37の高値で取引されました。
Vanguard Mid-Cap Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VOT News
よくあるご質問
VOT株の現在の価格は？
Vanguard Mid-Cap Growth ETFの株価は本日289.66です。287.89 - 293.37内で取引され、前日の終値は293.63、取引量は392に達しました。VOTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vanguard Mid-Cap Growth ETFの株は配当を出しますか？
Vanguard Mid-Cap Growth ETFの現在の価格は289.66です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.80%やUSDにも注目します。VOTの動きはライブチャートで確認できます。
VOT株を買う方法は？
Vanguard Mid-Cap Growth ETFの株は現在289.66で購入可能です。注文は通常289.66または289.96付近で行われ、392や-1.26%が市場の動きを示します。VOTの最新情報はライブチャートで確認できます。
VOT株に投資する方法は？
Vanguard Mid-Cap Growth ETFへの投資では、年間の値幅209.64 - 298.09と現在の289.66を考慮します。注文は多くの場合289.66や289.96で行われる前に、-0.92%や15.02%と比較されます。VOTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最高値は？
ETF Sharesの過去1年の最高値は298.09でした。209.64 - 298.09内で株価は大きく変動し、293.63と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Mid-Cap Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最低値は？
ETF Shares(VOT)の年間最安値は209.64でした。現在の289.66や209.64 - 298.09と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VOTの動きはライブチャートで確認できます。
VOTの株式分割はいつ行われましたか？
Vanguard Mid-Cap Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、293.63、17.80%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 293.63
- 始値
- 293.37
- 買値
- 289.66
- 買値
- 289.96
- 安値
- 287.89
- 高値
- 293.37
- 出来高
- 392
- 1日の変化
- -1.35%
- 1ヶ月の変化
- -0.92%
- 6ヶ月の変化
- 15.02%
- 1年の変化
- 17.80%
