- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VOT: Vanguard Mid-Cap Growth ETF
Il tasso di cambio VOT ha avuto una variazione del -0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 292.17 e ad un massimo di 293.37.
Segui le dinamiche di Vanguard Mid-Cap Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VOT News
- Should Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) Be on Your Investing Radar?
- Gold Volatility Spikes To 5-Year High On Haven Demand
- World Markets Watchlist: October 20, 2025
- S&P 500 And Gold Volatility Traits
- Third Year In A Row Of Double-Digit S&P 500 Returns
- S&P 500 Earnings: Financial Sector Earnings Push Forward Estimates Higher
- S&P 500 Snapshot: Volatile See-Saw Week
- Policy Risks A Distant Second To The Real Economy
- Good Bubble, Bad Bubble
- Asset Allocation Committee Outlook Q4 2025
- International Annual Returns - Breakout In EMXC
- Is Bitcoin’s Popularity Undermining Its Use For Hedging Stock Market Risk?
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- IMCG: Diversified Growth ETF Outperforming Its Peers (NYSEARCA:IMCG)
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VOT oggi?
Oggi le azioni Vanguard Mid-Cap Growth ETF sono prezzate a 292.27. Viene scambiato all'interno di 292.17 - 293.37, la chiusura di ieri è stata 293.63 e il volume degli scambi ha raggiunto 17. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VOT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vanguard Mid-Cap Growth ETF pagano dividendi?
Vanguard Mid-Cap Growth ETF è attualmente valutato a 292.27. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.86% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VOT.
Come acquistare azioni VOT?
Puoi acquistare azioni Vanguard Mid-Cap Growth ETF al prezzo attuale di 292.27. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 292.27 o 292.57, mentre 17 e -0.37% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VOT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VOT?
Investire in Vanguard Mid-Cap Growth ETF implica considerare l'intervallo annuale 209.64 - 298.09 e il prezzo attuale 292.27. Molti confrontano -0.03% e 16.05% prima di effettuare ordini su 292.27 o 292.57. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VOT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?
Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 298.09. All'interno di 209.64 - 298.09, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 293.63 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Mid-Cap Growth ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?
Il prezzo più basso di ETF Shares (VOT) nel corso dell'anno è stato 209.64. Confrontandolo con gli attuali 292.27 e 209.64 - 298.09 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VOT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VOT?
Vanguard Mid-Cap Growth ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 293.63 e 18.86%.
- Chiusura Precedente
- 293.63
- Apertura
- 293.37
- Bid
- 292.27
- Ask
- 292.57
- Minimo
- 292.17
- Massimo
- 293.37
- Volume
- 17
- Variazione giornaliera
- -0.46%
- Variazione Mensile
- -0.03%
- Variazione Semestrale
- 16.05%
- Variazione Annuale
- 18.86%
- Agire
- -0.961 M
- Fcst
- -4.625 M
- Prev
- 3.524 M
- Agire
- -0.770 M
- Fcst
- -0.310 M
- Prev
- -0.703 M
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 4.613%
- Agire
-
- Fcst
- Prev