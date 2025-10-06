QuotazioniSezioni
Valute / VOT
Tornare a Azioni

VOT: Vanguard Mid-Cap Growth ETF

292.27 USD 1.36 (0.46%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VOT ha avuto una variazione del -0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 292.17 e ad un massimo di 293.37.

Segui le dinamiche di Vanguard Mid-Cap Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VOT News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VOT oggi?

Oggi le azioni Vanguard Mid-Cap Growth ETF sono prezzate a 292.27. Viene scambiato all'interno di 292.17 - 293.37, la chiusura di ieri è stata 293.63 e il volume degli scambi ha raggiunto 17. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VOT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vanguard Mid-Cap Growth ETF pagano dividendi?

Vanguard Mid-Cap Growth ETF è attualmente valutato a 292.27. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.86% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VOT.

Come acquistare azioni VOT?

Puoi acquistare azioni Vanguard Mid-Cap Growth ETF al prezzo attuale di 292.27. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 292.27 o 292.57, mentre 17 e -0.37% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VOT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VOT?

Investire in Vanguard Mid-Cap Growth ETF implica considerare l'intervallo annuale 209.64 - 298.09 e il prezzo attuale 292.27. Molti confrontano -0.03% e 16.05% prima di effettuare ordini su 292.27 o 292.57. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VOT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?

Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 298.09. All'interno di 209.64 - 298.09, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 293.63 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Mid-Cap Growth ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?

Il prezzo più basso di ETF Shares (VOT) nel corso dell'anno è stato 209.64. Confrontandolo con gli attuali 292.27 e 209.64 - 298.09 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VOT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VOT?

Vanguard Mid-Cap Growth ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 293.63 e 18.86%.

Intervallo Giornaliero
292.17 293.37
Intervallo Annuale
209.64 298.09
Chiusura Precedente
293.63
Apertura
293.37
Bid
292.27
Ask
292.57
Minimo
292.17
Massimo
293.37
Volume
17
Variazione giornaliera
-0.46%
Variazione Mensile
-0.03%
Variazione Semestrale
16.05%
Variazione Annuale
18.86%
22 ottobre, mercoledì
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
-0.961 M
Fcst
-4.625 M
Prev
3.524 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.770 M
Fcst
-0.310 M
Prev
-0.703 M
16:35
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta Obbligazionaria a 20 anni
Agire
Fcst
Prev
4.613%
20:00
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev