VOT: Vanguard Mid-Cap Growth ETF

292.27 USD 1.36 (0.46%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VOT para hoje mudou para -0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 292.17 e o mais alto foi 293.37.

Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Mid-Cap Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

VOT Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VOT hoje?

Hoje Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) está avaliado em 292.27. O instrumento é negociado dentro de 292.17 - 293.37, o fechamento de ontem foi 293.63, e o volume de negociação atingiu 17. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VOT em tempo real.

As ações de Vanguard Mid-Cap Growth ETF pagam dividendos?

Atualmente Vanguard Mid-Cap Growth ETF está avaliado em 292.27. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 18.86% e USD. Monitore os movimentos de VOT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VOT?

Você pode comprar ações de Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) pelo preço atual 292.27. Ordens geralmente são executadas perto de 292.27 ou 292.57, enquanto 17 e -0.37% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VOT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VOT?

Investir em Vanguard Mid-Cap Growth ETF envolve considerar a faixa anual 209.64 - 298.09 e o preço atual 292.27. Muitos comparam -0.03% e 16.05% antes de enviar ordens em 292.27 ou 292.57. Estude as mudanças diárias de preço de VOT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?

O maior preço de ETF Shares (VOT) no último ano foi 298.09. As ações oscilaram bastante dentro de 209.64 - 298.09, e a comparação com 293.63 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Mid-Cap Growth ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?

O menor preço de ETF Shares (VOT) no ano foi 209.64. A comparação com o preço atual 292.27 e 209.64 - 298.09 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VOT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VOT?

No passado Vanguard Mid-Cap Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 293.63 e 18.86% após os eventos corporativos.

Faixa diária
292.17 293.37
Faixa anual
209.64 298.09
Fechamento anterior
293.63
Open
293.37
Bid
292.27
Ask
292.57
Low
292.17
High
293.37
Volume
17
Mudança diária
-0.46%
Mudança mensal
-0.03%
Mudança de 6 meses
16.05%
Mudança anual
18.86%
