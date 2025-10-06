시세섹션
통화 / VOT
VOT: Vanguard Mid-Cap Growth ETF

292.27 USD 1.36 (0.46%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

VOT 환율이 오늘 -0.46%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 292.17이고 고가는 293.37이었습니다.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

VOT News

자주 묻는 질문

오늘 VOT 주식의 가격은?

Vanguard Mid-Cap Growth ETF 주식은 당일 292.27에 가격이 책정되며 292.17 - 293.37 내에서 거래되고 어제의 종가는 293.63 였고 거래 볼륨은 17이었습니다. VOT의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

Vanguard Mid-Cap Growth ETF은 현재 292.27로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 18.86% 및 USD를 지켜 봅니다. VOT의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

VOT 주식을 매수하는 방법은?

Vanguard Mid-Cap Growth ETF의 주식을 현재 292.27의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 292.57 근처로 접수되며 17 및 -0.37%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 VOT의 업데이트를 확인해 보세요.

VOT 주식에 투자하는 방법은?

Vanguard Mid-Cap Growth ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 209.64 - 298.09 및 현재 가격 292.27을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -0.03% 및 16.05%를 비교합니다. VOT 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

ETF Shares 주식 최고가는?

지난해 ETF Shares의 최고가는 298.09였습니다. 209.64 - 298.09 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 293.63와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Vanguard Mid-Cap Growth ETF의 움직임을 살펴보세요.

ETF Shares 최저가는?

연중 ETF Shares (VOT)의 최저 가격은 209.64였습니다. 현재 292.27 및 209.64 - 298.09와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. VOT의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

VOT 주식의 분할은 언제였는지?

Vanguard Mid-Cap Growth ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 293.63 및 18.86%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
292.17 293.37
년간 변동
209.64 298.09
이전 종가
293.63
시가
293.37
Bid
292.27
Ask
292.57
저가
292.17
고가
293.37
볼륨
17
일일 변동
-0.46%
월 변동
-0.03%
6개월 변동
16.05%
년간 변동율
18.86%
