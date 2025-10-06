- Обзор рынка
VOT: Vanguard Mid-Cap Growth ETF
Курс VOT за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 292.17, а максимальная — 293.37.
Следите за динамикой Vanguard Mid-Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VOT
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VOT сегодня?
Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) сегодня оценивается на уровне 292.27. Инструмент торгуется в пределах 292.17 - 293.37, вчерашнее закрытие составило 293.63, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VOT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Mid-Cap Growth ETF?
Vanguard Mid-Cap Growth ETF в настоящее время оценивается в 292.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.86% и USD. Отслеживайте движения VOT на графике в реальном времени.
Как купить акции VOT?
Вы можете купить акции Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) по текущей цене 292.27. Ордера обычно размещаются около 292.27 или 292.57, тогда как 17 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VOT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VOT?
Инвестирование в Vanguard Mid-Cap Growth ETF предполагает учет годового диапазона 209.64 - 298.09 и текущей цены 292.27. Многие сравнивают -0.03% и 16.05% перед размещением ордеров на 292.27 или 292.57. Изучайте ежедневные изменения цены VOT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VOT) за последний год составила 298.09. Акции заметно колебались в пределах 209.64 - 298.09, сравнение с 293.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Mid-Cap Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VOT) за год составила 209.64. Сравнение с текущими 292.27 и 209.64 - 298.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VOT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VOT?
В прошлом Vanguard Mid-Cap Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 293.63 и 18.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 293.63
- Open
- 293.37
- Bid
- 292.27
- Ask
- 292.57
- Low
- 292.17
- High
- 293.37
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- -0.03%
- 6-месячное изменение
- 16.05%
- Годовое изменение
- 18.86%
