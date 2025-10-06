КотировкиРазделы
Валюты / VOT
Назад в Рынок акций США

VOT: Vanguard Mid-Cap Growth ETF

292.27 USD 1.36 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VOT за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 292.17, а максимальная — 293.37.

Следите за динамикой Vanguard Mid-Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VOT

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VOT сегодня?

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) сегодня оценивается на уровне 292.27. Инструмент торгуется в пределах 292.17 - 293.37, вчерашнее закрытие составило 293.63, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VOT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Mid-Cap Growth ETF?

Vanguard Mid-Cap Growth ETF в настоящее время оценивается в 292.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.86% и USD. Отслеживайте движения VOT на графике в реальном времени.

Как купить акции VOT?

Вы можете купить акции Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) по текущей цене 292.27. Ордера обычно размещаются около 292.27 или 292.57, тогда как 17 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VOT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VOT?

Инвестирование в Vanguard Mid-Cap Growth ETF предполагает учет годового диапазона 209.64 - 298.09 и текущей цены 292.27. Многие сравнивают -0.03% и 16.05% перед размещением ордеров на 292.27 или 292.57. Изучайте ежедневные изменения цены VOT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VOT) за последний год составила 298.09. Акции заметно колебались в пределах 209.64 - 298.09, сравнение с 293.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Mid-Cap Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VOT) за год составила 209.64. Сравнение с текущими 292.27 и 209.64 - 298.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VOT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VOT?

В прошлом Vanguard Mid-Cap Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 293.63 и 18.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
292.17 293.37
Годовой диапазон
209.64 298.09
Предыдущее закрытие
293.63
Open
293.37
Bid
292.27
Ask
292.57
Low
292.17
High
293.37
Объем
17
Дневное изменение
-0.46%
Месячное изменение
-0.03%
6-месячное изменение
16.05%
Годовое изменение
18.86%
22 октября, среда
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.961 млн
Прог.
-4.625 млн
Пред.
3.524 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
-0.770 млн
Прог.
-0.310 млн
Пред.
-0.703 млн
16:35
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.613%
20:00
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.