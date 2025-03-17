- Genel bakış
VONV: Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV fiyatı bugün 0.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 88.79 ve Yüksek fiyatı olarak 90.08 aralığında işlem gördü.
Vanguard Russell 1000 Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
VONV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Vanguard Russell 1000 Value ETF hisse senedi 89.47 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 88.79 - 90.08 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 89.18 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 684 değerine ulaştı. VONV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Vanguard Russell 1000 Value ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Vanguard Russell 1000 Value ETF hisse senedi şu anda 89.47 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 8.07% ve USD değerlerini izler. VONV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
VONV hisse senedi nasıl alınır?
Vanguard Russell 1000 Value ETF hisselerini şu anki 89.47 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 89.47 ve Ask 89.77 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 684 ve günlük değişim oranı -0.09% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VONV fiyat hareketlerini takip edin.
VONV hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Vanguard Russell 1000 Value ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 71.68 - 90.42 ve mevcut fiyatı 89.47 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 89.47 veya Ask 89.77 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.40% ve 6 aylık değişim oranı 11.81% değerlerini karşılaştırır. VONV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 90.42 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 71.68 - 90.42). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 89.18 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard Russell 1000 Value ETF performansını takip edin.
ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
ETF Shares (VONV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 71.68 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 89.47 ve hareket ettiği yıllık aralık 71.68 - 90.42 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VONV fiyat hareketlerini izleyin.
VONV hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Vanguard Russell 1000 Value ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 89.18 ve yıllık değişim oranı 8.07% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 89.18
- Açılış
- 89.55
- Satış
- 89.47
- Alış
- 89.77
- Düşük
- 88.79
- Yüksek
- 90.08
- Hacim
- 684
- Günlük değişim
- 0.33%
- Aylık değişim
- 0.40%
- 6 aylık değişim
- 11.81%
- Yıllık değişim
- 8.07%
