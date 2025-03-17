- Übersicht
VONV: Vanguard Russell 1000 Value ETF
Der Wechselkurs von VONV hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 88.79 bis zu einem Hoch von 90.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Russell 1000 Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VONV News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VONV heute?
Die Aktie von Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) notiert heute bei 89.47. Sie wird innerhalb einer Spanne von 88.79 - 90.08 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 89.18 und das Handelsvolumen erreichte 684. Das Live-Chart von VONV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VONV Dividenden?
Vanguard Russell 1000 Value ETF wird derzeit mit 89.47 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.07% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VONV zu verfolgen.
Wie kaufe ich VONV-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) zum aktuellen Kurs von 89.47 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 89.47 oder 89.77 platziert, während 684 und -0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VONV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VONV-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard Russell 1000 Value ETF müssen die jährliche Spanne 71.68 - 90.42 und der aktuelle Kurs 89.47 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.40% und 11.81%, bevor sie Orders zu 89.47 oder 89.77 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VONV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (VONV) im vergangenen Jahr lag bei 90.42. Innerhalb von 71.68 - 90.42 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 89.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Russell 1000 Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VONV) im Laufe des Jahres betrug 71.68. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 89.47 und der Spanne 71.68 - 90.42 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VONV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VONV statt?
Vanguard Russell 1000 Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 89.18 und 8.07% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 89.18
- Eröffnung
- 89.55
- Bid
- 89.47
- Ask
- 89.77
- Tief
- 88.79
- Hoch
- 90.08
- Volumen
- 684
- Tagesänderung
- 0.33%
- Monatsänderung
- 0.40%
- 6-Monatsänderung
- 11.81%
- Jahresänderung
- 8.07%
