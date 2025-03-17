报价部分
货币 / VONV
VONV: Vanguard Russell 1000 Value ETF

89.47 USD 0.29 (0.33%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VONV汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点88.79和高点90.08进行交易。

关注Vanguard Russell 1000 Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

VONV新闻

常见问题解答

VONV股票今天的价格是多少？

Vanguard Russell 1000 Value ETF股票今天的定价为89.47。它在88.79 - 90.08范围内交易，昨天的收盘价为89.18，交易量达到684。VONV的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Russell 1000 Value ETF股票是否支付股息？

Vanguard Russell 1000 Value ETF目前的价值为89.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.07%和USD。实时查看图表以跟踪VONV走势。

如何购买VONV股票？

您可以以89.47的当前价格购买Vanguard Russell 1000 Value ETF股票。订单通常设置在89.47或89.77附近，而684和-0.09%显示市场活动。立即关注VONV的实时图表更新。

如何投资VONV股票？

投资Vanguard Russell 1000 Value ETF需要考虑年度范围71.68 - 90.42和当前价格89.47。许多人在以89.47或89.77下订单之前，会比较0.40%和。实时查看VONV价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是90.42。在71.68 - 90.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Russell 1000 Value ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（VONV）的最低价格为71.68。将其与当前的89.47和71.68 - 90.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VONV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VONV股票是什么时候拆分的？

Vanguard Russell 1000 Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、89.18和8.07%中可见。

日范围
88.79 90.08
年范围
71.68 90.42
前一天收盘价
89.18
开盘价
89.55
卖价
89.47
买价
89.77
最低价
88.79
最高价
90.08
交易量
684
日变化
0.33%
月变化
0.40%
6个月变化
11.81%
年变化
8.07%
