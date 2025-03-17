VONV股票今天的价格是多少？ Vanguard Russell 1000 Value ETF股票今天的定价为89.47。它在88.79 - 90.08范围内交易，昨天的收盘价为89.18，交易量达到684。VONV的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Russell 1000 Value ETF股票是否支付股息？ Vanguard Russell 1000 Value ETF目前的价值为89.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.07%和USD。实时查看图表以跟踪VONV走势。

如何购买VONV股票？ 您可以以89.47的当前价格购买Vanguard Russell 1000 Value ETF股票。订单通常设置在89.47或89.77附近，而684和-0.09%显示市场活动。立即关注VONV的实时图表更新。

如何投资VONV股票？ 投资Vanguard Russell 1000 Value ETF需要考虑年度范围71.68 - 90.42和当前价格89.47。许多人在以89.47或89.77下订单之前，会比较0.40%和。实时查看VONV价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ETF Shares的最高价格是90.42。在71.68 - 90.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Russell 1000 Value ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？ ETF Shares（VONV）的最低价格为71.68。将其与当前的89.47和71.68 - 90.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VONV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。