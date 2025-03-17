VONV: Vanguard Russell 1000 Value ETF
今日VONV汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点88.79和高点90.08进行交易。
关注Vanguard Russell 1000 Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VONV新闻
- Optas Capital Trims $2.8 Million From Vanguard Russell 1000 Value ETF as Growth Stocks Outperform
- SDY: Balance Is Key For This $20B High Yield Dividend Aristocrats ETF (NYSEARCA:SDY)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Should Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) Be on Your Investing Radar?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- Chart Of The Day: You Want Rotation? You Got Rotation!
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- Is Value Investing Making A Comeback?
- VONV: A Value ETF With A Small-Cap Twist (NASDAQ:VONV)
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
常见问题解答
VONV股票今天的价格是多少？
Vanguard Russell 1000 Value ETF股票今天的定价为89.47。它在88.79 - 90.08范围内交易，昨天的收盘价为89.18，交易量达到684。VONV的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Russell 1000 Value ETF股票是否支付股息？
Vanguard Russell 1000 Value ETF目前的价值为89.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.07%和USD。实时查看图表以跟踪VONV走势。
如何购买VONV股票？
您可以以89.47的当前价格购买Vanguard Russell 1000 Value ETF股票。订单通常设置在89.47或89.77附近，而684和-0.09%显示市场活动。立即关注VONV的实时图表更新。
如何投资VONV股票？
投资Vanguard Russell 1000 Value ETF需要考虑年度范围71.68 - 90.42和当前价格89.47。许多人在以89.47或89.77下订单之前，会比较0.40%和。实时查看VONV价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是90.42。在71.68 - 90.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Russell 1000 Value ETF的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（VONV）的最低价格为71.68。将其与当前的89.47和71.68 - 90.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VONV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VONV股票是什么时候拆分的？
Vanguard Russell 1000 Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、89.18和8.07%中可见。
- 前一天收盘价
- 89.18
- 开盘价
- 89.55
- 卖价
- 89.47
- 买价
- 89.77
- 最低价
- 88.79
- 最高价
- 90.08
- 交易量
- 684
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 0.40%
- 6个月变化
- 11.81%
- 年变化
- 8.07%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 10.7
- 预测值
- -13.1
- 前值
- -8.7
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值