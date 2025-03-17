- 概要
VONV: Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONVの今日の為替レートは、0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり88.79の安値と90.08の高値で取引されました。
Vanguard Russell 1000 Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
VONV株の現在の価格は？
Vanguard Russell 1000 Value ETFの株価は本日89.47です。88.79 - 90.08内で取引され、前日の終値は89.18、取引量は684に達しました。VONVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vanguard Russell 1000 Value ETFの株は配当を出しますか？
Vanguard Russell 1000 Value ETFの現在の価格は89.47です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.07%やUSDにも注目します。VONVの動きはライブチャートで確認できます。
VONV株を買う方法は？
Vanguard Russell 1000 Value ETFの株は現在89.47で購入可能です。注文は通常89.47または89.77付近で行われ、684や-0.09%が市場の動きを示します。VONVの最新情報はライブチャートで確認できます。
VONV株に投資する方法は？
Vanguard Russell 1000 Value ETFへの投資では、年間の値幅71.68 - 90.42と現在の89.47を考慮します。注文は多くの場合89.47や89.77で行われる前に、0.40%や11.81%と比較されます。VONVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最高値は？
ETF Sharesの過去1年の最高値は90.42でした。71.68 - 90.42内で株価は大きく変動し、89.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Russell 1000 Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最低値は？
ETF Shares(VONV)の年間最安値は71.68でした。現在の89.47や71.68 - 90.42と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VONVの動きはライブチャートで確認できます。
VONVの株式分割はいつ行われましたか？
Vanguard Russell 1000 Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、89.18、8.07%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 89.18
- 始値
- 89.55
- 買値
- 89.47
- 買値
- 89.77
- 安値
- 88.79
- 高値
- 90.08
- 出来高
- 684
- 1日の変化
- 0.33%
- 1ヶ月の変化
- 0.40%
- 6ヶ月の変化
- 11.81%
- 1年の変化
- 8.07%
