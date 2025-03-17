クォートセクション
VONV: Vanguard Russell 1000 Value ETF

89.47 USD 0.29 (0.33%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VONVの今日の為替レートは、0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり88.79の安値と90.08の高値で取引されました。

Vanguard Russell 1000 Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

VONV News

よくあるご質問

VONV株の現在の価格は？

Vanguard Russell 1000 Value ETFの株価は本日89.47です。88.79 - 90.08内で取引され、前日の終値は89.18、取引量は684に達しました。VONVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard Russell 1000 Value ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard Russell 1000 Value ETFの現在の価格は89.47です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.07%やUSDにも注目します。VONVの動きはライブチャートで確認できます。

VONV株を買う方法は？

Vanguard Russell 1000 Value ETFの株は現在89.47で購入可能です。注文は通常89.47または89.77付近で行われ、684や-0.09%が市場の動きを示します。VONVの最新情報はライブチャートで確認できます。

VONV株に投資する方法は？

Vanguard Russell 1000 Value ETFへの投資では、年間の値幅71.68 - 90.42と現在の89.47を考慮します。注文は多くの場合89.47や89.77で行われる前に、0.40%や11.81%と比較されます。VONVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は90.42でした。71.68 - 90.42内で株価は大きく変動し、89.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Russell 1000 Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(VONV)の年間最安値は71.68でした。現在の89.47や71.68 - 90.42と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VONVの動きはライブチャートで確認できます。

VONVの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard Russell 1000 Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、89.18、8.07%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
88.79 90.08
1年のレンジ
71.68 90.42
以前の終値
89.18
始値
89.55
買値
89.47
買値
89.77
安値
88.79
高値
90.08
出来高
684
1日の変化
0.33%
1ヶ月の変化
0.40%
6ヶ月の変化
11.81%
1年の変化
8.07%
16 10月, 木曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
12:30
USD
小売売上高前月比
実際
期待
-0.2%
0.6%
12:30
USD
コア小売売上高前月比
実際
期待
0.1%
0.7%
12:30
USD
小売制御前月比
実際
期待
-0.3%
0.7%
12:30
USD
PPI前月比
実際
期待
12:30
USD
コアPPI前月比
実際
期待
12:30
USD
フィラデルフィア連銀製造業景況指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index）
実際
期待
4.8
23.2
12:30
USD
フィラデルフィア連邦準備制度雇用
実際
期待
8.3
5.6
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
13:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
13:00
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:00
USD
企業在庫前月比
実際
期待
0.1%
0.2%
14:00
USD
小売在庫前月比
実際
期待
0.0%
0.0%
14:00
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
0.3%
14:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
EIA週間原油在庫
実際
期待
-2.689 M
3.715 M
16:00
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
期待
-0.276 M
-0.763 M