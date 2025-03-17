QuotazioniSezioni
VONV: Vanguard Russell 1000 Value ETF

89.47 USD 0.29 (0.33%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VONV ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 88.79 e ad un massimo di 90.08.

Segui le dinamiche di Vanguard Russell 1000 Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VONV oggi?

Oggi le azioni Vanguard Russell 1000 Value ETF sono prezzate a 89.47. Viene scambiato all'interno di 88.79 - 90.08, la chiusura di ieri è stata 89.18 e il volume degli scambi ha raggiunto 684. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VONV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vanguard Russell 1000 Value ETF pagano dividendi?

Vanguard Russell 1000 Value ETF è attualmente valutato a 89.47. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.07% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VONV.

Come acquistare azioni VONV?

Puoi acquistare azioni Vanguard Russell 1000 Value ETF al prezzo attuale di 89.47. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 89.47 o 89.77, mentre 684 e -0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VONV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VONV?

Investire in Vanguard Russell 1000 Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 71.68 - 90.42 e il prezzo attuale 89.47. Molti confrontano 0.40% e 11.81% prima di effettuare ordini su 89.47 o 89.77. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VONV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?

Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 90.42. All'interno di 71.68 - 90.42, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 89.18 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Russell 1000 Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?

Il prezzo più basso di ETF Shares (VONV) nel corso dell'anno è stato 71.68. Confrontandolo con gli attuali 89.47 e 71.68 - 90.42 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VONV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VONV?

Vanguard Russell 1000 Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 89.18 e 8.07%.

Intervallo Giornaliero
88.79 90.08
Intervallo Annuale
71.68 90.42
Chiusura Precedente
89.18
Apertura
89.55
Bid
89.47
Ask
89.77
Minimo
88.79
Massimo
90.08
Volume
684
Variazione giornaliera
0.33%
Variazione Mensile
0.40%
Variazione Semestrale
11.81%
Variazione Annuale
8.07%
15 ottobre, mercoledì
00:00
ALL
Meeting FMI
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
NY Fed Empire State Manufacturing Index
Agire
10.7
Fcst
-13.1
Prev
-8.7
17:00
USD
Discorso del Governatore Waller della Fed
Agire
Fcst
Prev
18:00
USD
Beige Book Fed
Agire
Fcst
Prev