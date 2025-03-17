CotaçõesSeções
Moedas / VONV
Voltar para Ações

VONV: Vanguard Russell 1000 Value ETF

89.47 USD 0.29 (0.33%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VONV para hoje mudou para 0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 88.79 e o mais alto foi 90.08.

Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Russell 1000 Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VONV Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VONV hoje?

Hoje Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) está avaliado em 89.47. O instrumento é negociado dentro de 88.79 - 90.08, o fechamento de ontem foi 89.18, e o volume de negociação atingiu 684. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VONV em tempo real.

As ações de Vanguard Russell 1000 Value ETF pagam dividendos?

Atualmente Vanguard Russell 1000 Value ETF está avaliado em 89.47. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.07% e USD. Monitore os movimentos de VONV no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VONV?

Você pode comprar ações de Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) pelo preço atual 89.47. Ordens geralmente são executadas perto de 89.47 ou 89.77, enquanto 684 e -0.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VONV no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VONV?

Investir em Vanguard Russell 1000 Value ETF envolve considerar a faixa anual 71.68 - 90.42 e o preço atual 89.47. Muitos comparam 0.40% e 11.81% antes de enviar ordens em 89.47 ou 89.77. Estude as mudanças diárias de preço de VONV no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?

O maior preço de ETF Shares (VONV) no último ano foi 90.42. As ações oscilaram bastante dentro de 71.68 - 90.42, e a comparação com 89.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Russell 1000 Value ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?

O menor preço de ETF Shares (VONV) no ano foi 71.68. A comparação com o preço atual 89.47 e 71.68 - 90.42 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VONV em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VONV?

No passado Vanguard Russell 1000 Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 89.18 e 8.07% após os eventos corporativos.

Faixa diária
88.79 90.08
Faixa anual
71.68 90.42
Fechamento anterior
89.18
Open
89.55
Bid
89.47
Ask
89.77
Low
88.79
High
90.08
Volume
684
Mudança diária
0.33%
Mudança mensal
0.40%
Mudança de 6 meses
11.81%
Mudança anual
8.07%
15 outubro, quarta-feira
00:00
ALL
Reunião do FMI
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Índice Empire State de Atividade Industrial do Fed de Nova York
Atu.
10.7
Projeç.
-13.1
Prév.
-8.7
17:00
USD
Discurso de Waller, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
18:00
USD
Livro Bege do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.