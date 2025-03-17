- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VONV: Vanguard Russell 1000 Value ETF
A taxa do VONV para hoje mudou para 0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 88.79 e o mais alto foi 90.08.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Russell 1000 Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VONV Notícias
- Optas Capital Trims $2.8 Million From Vanguard Russell 1000 Value ETF as Growth Stocks Outperform
- SDY: Balance Is Key For This $20B High Yield Dividend Aristocrats ETF (NYSEARCA:SDY)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Should Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) Be on Your Investing Radar?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- Chart Of The Day: You Want Rotation? You Got Rotation!
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- Is Value Investing Making A Comeback?
- VONV: A Value ETF With A Small-Cap Twist (NASDAQ:VONV)
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VONV hoje?
Hoje Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) está avaliado em 89.47. O instrumento é negociado dentro de 88.79 - 90.08, o fechamento de ontem foi 89.18, e o volume de negociação atingiu 684. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VONV em tempo real.
As ações de Vanguard Russell 1000 Value ETF pagam dividendos?
Atualmente Vanguard Russell 1000 Value ETF está avaliado em 89.47. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.07% e USD. Monitore os movimentos de VONV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VONV?
Você pode comprar ações de Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) pelo preço atual 89.47. Ordens geralmente são executadas perto de 89.47 ou 89.77, enquanto 684 e -0.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VONV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VONV?
Investir em Vanguard Russell 1000 Value ETF envolve considerar a faixa anual 71.68 - 90.42 e o preço atual 89.47. Muitos comparam 0.40% e 11.81% antes de enviar ordens em 89.47 ou 89.77. Estude as mudanças diárias de preço de VONV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?
O maior preço de ETF Shares (VONV) no último ano foi 90.42. As ações oscilaram bastante dentro de 71.68 - 90.42, e a comparação com 89.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Russell 1000 Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?
O menor preço de ETF Shares (VONV) no ano foi 71.68. A comparação com o preço atual 89.47 e 71.68 - 90.42 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VONV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VONV?
No passado Vanguard Russell 1000 Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 89.18 e 8.07% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 89.18
- Open
- 89.55
- Bid
- 89.47
- Ask
- 89.77
- Low
- 88.79
- High
- 90.08
- Volume
- 684
- Mudança diária
- 0.33%
- Mudança mensal
- 0.40%
- Mudança de 6 meses
- 11.81%
- Mudança anual
- 8.07%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 10.7
- Projeç.
- -13.1
- Prév.
- -8.7
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.