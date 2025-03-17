- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
VONV: Vanguard Russell 1000 Value ETF
El tipo de cambio de VONV de hoy ha cambiado un 0.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 88.79, mientras que el máximo ha alcanzado 90.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Russell 1000 Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VONV News
- Optas Capital Trims $2.8 Million From Vanguard Russell 1000 Value ETF as Growth Stocks Outperform
- SDY: Balance Is Key For This $20B High Yield Dividend Aristocrats ETF (NYSEARCA:SDY)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Should Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) Be on Your Investing Radar?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- Chart Of The Day: You Want Rotation? You Got Rotation!
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- Is Value Investing Making A Comeback?
- VONV: A Value ETF With A Small-Cap Twist (NASDAQ:VONV)
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VONV hoy?
Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) se evalúa hoy en 89.47. El instrumento se negocia dentro de 88.79 - 90.08; el cierre de ayer ha sido 89.18 y el volumen comercial ha alcanzado 684. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VONV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard Russell 1000 Value ETF?
Vanguard Russell 1000 Value ETF se evalúa actualmente en 89.47. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 8.07% y USD. Monitoree los movimientos de VONV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VONV?
Puede comprar acciones de Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) al precio actual de 89.47. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 89.47 o 89.77, mientras que 684 y -0.09% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VONV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VONV?
Invertir en Vanguard Russell 1000 Value ETF implica tener en cuenta el rango anual 71.68 - 90.42 y el precio actual 89.47. Muchos comparan 0.40% y 11.81% antes de colocar órdenes en 89.47 o 89.77. Estudie los cambios diarios de precios de VONV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?
El precio más alto de ETF Shares (VONV) en el último año ha sido 90.42. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 71.68 - 90.42, una comparación con 89.18 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard Russell 1000 Value ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?
El precio más bajo de ETF Shares (VONV) para el año ha sido 71.68. La comparación con los actuales 89.47 y 71.68 - 90.42 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VONV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VONV?
En el pasado, Vanguard Russell 1000 Value ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 89.18 y 8.07% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 89.18
- Open
- 89.55
- Bid
- 89.47
- Ask
- 89.77
- Low
- 88.79
- High
- 90.08
- Volumen
- 684
- Cambio diario
- 0.33%
- Cambio mensual
- 0.40%
- Cambio a 6 meses
- 11.81%
- Cambio anual
- 8.07%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- 0.6%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- -0.3%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- 4.8
- Prev.
- 23.2
- Act.
-
- Pronós.
- 8.3
- Prev.
- 5.6
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.2%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.0%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- -2.689 M
- Prev.
- 3.715 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.276 M
- Prev.
- -0.763 M