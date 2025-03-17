CotizacionesSecciones
Divisas / VONV
Volver a Acciones

VONV: Vanguard Russell 1000 Value ETF

89.47 USD 0.29 (0.33%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VONV de hoy ha cambiado un 0.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 88.79, mientras que el máximo ha alcanzado 90.08.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Russell 1000 Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VONV News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de VONV hoy?

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) se evalúa hoy en 89.47. El instrumento se negocia dentro de 88.79 - 90.08; el cierre de ayer ha sido 89.18 y el volumen comercial ha alcanzado 684. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VONV en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard Russell 1000 Value ETF?

Vanguard Russell 1000 Value ETF se evalúa actualmente en 89.47. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 8.07% y USD. Monitoree los movimientos de VONV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de VONV?

Puede comprar acciones de Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) al precio actual de 89.47. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 89.47 o 89.77, mientras que 684 y -0.09% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VONV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de VONV?

Invertir en Vanguard Russell 1000 Value ETF implica tener en cuenta el rango anual 71.68 - 90.42 y el precio actual 89.47. Muchos comparan 0.40% y 11.81% antes de colocar órdenes en 89.47 o 89.77. Estudie los cambios diarios de precios de VONV en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?

El precio más alto de ETF Shares (VONV) en el último año ha sido 90.42. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 71.68 - 90.42, una comparación con 89.18 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard Russell 1000 Value ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?

El precio más bajo de ETF Shares (VONV) para el año ha sido 71.68. La comparación con los actuales 89.47 y 71.68 - 90.42 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VONV en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VONV?

En el pasado, Vanguard Russell 1000 Value ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 89.18 y 8.07% después de las acciones corporativas.

Rango diario
88.79 90.08
Rango anual
71.68 90.42
Cierres anteriores
89.18
Open
89.55
Bid
89.47
Ask
89.77
Low
88.79
High
90.08
Volumen
684
Cambio diario
0.33%
Cambio mensual
0.40%
Cambio a 6 meses
11.81%
Cambio anual
8.07%
16 octubre, jueves
00:00
ALL
Reunión del FMI
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Ventas Minoristas m/m
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
0.6%
12:30
USD
Ventas Minoristas Básicas m/m
Act.
Pronós.
0.1%
Prev.
0.7%
12:30
USD
Control Minorista m/m
Act.
Pronós.
-0.3%
Prev.
0.7%
12:30
USD
PPI m/m
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
IPP Básico m/m
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
4.8
Prev.
23.2
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
8.3
Prev.
5.6
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Inventarios de las Empresas m/m
Act.
Pronós.
0.1%
Prev.
0.2%
14:00
USD
Inventarios Minoristas m/m
Act.
Pronós.
0.0%
Prev.
0.0%
14:00
USD
Inventarios Minoristas excl. Automóviles m/m
Act.
Pronós.
Prev.
0.3%
14:00
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
16:00
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
Pronós.
-2.689 M
Prev.
3.715 M
16:00
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
Pronós.
-0.276 M
Prev.
-0.763 M