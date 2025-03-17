- Обзор рынка
VONV: Vanguard Russell 1000 Value ETF
Курс VONV за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.79, а максимальная — 90.08.
Следите за динамикой Vanguard Russell 1000 Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VONV
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VONV сегодня?
Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) сегодня оценивается на уровне 89.47. Инструмент торгуется в пределах 88.79 - 90.08, вчерашнее закрытие составило 89.18, а торговый объем достиг 684. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VONV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Russell 1000 Value ETF?
Vanguard Russell 1000 Value ETF в настоящее время оценивается в 89.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.07% и USD. Отслеживайте движения VONV на графике в реальном времени.
Как купить акции VONV?
Вы можете купить акции Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) по текущей цене 89.47. Ордера обычно размещаются около 89.47 или 89.77, тогда как 684 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VONV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VONV?
Инвестирование в Vanguard Russell 1000 Value ETF предполагает учет годового диапазона 71.68 - 90.42 и текущей цены 89.47. Многие сравнивают 0.40% и 11.81% перед размещением ордеров на 89.47 или 89.77. Изучайте ежедневные изменения цены VONV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VONV) за последний год составила 90.42. Акции заметно колебались в пределах 71.68 - 90.42, сравнение с 89.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Russell 1000 Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VONV) за год составила 71.68. Сравнение с текущими 89.47 и 71.68 - 90.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VONV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VONV?
В прошлом Vanguard Russell 1000 Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 89.18 и 8.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 89.18
- Open
- 89.55
- Bid
- 89.47
- Ask
- 89.77
- Low
- 88.79
- High
- 90.08
- Объем
- 684
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- 0.40%
- 6-месячное изменение
- 11.81%
- Годовое изменение
- 8.07%
