VONV: Vanguard Russell 1000 Value ETF

89.47 USD 0.29 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VONV за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.79, а максимальная — 90.08.

Следите за динамикой Vanguard Russell 1000 Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости VONV

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VONV сегодня?

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) сегодня оценивается на уровне 89.47. Инструмент торгуется в пределах 88.79 - 90.08, вчерашнее закрытие составило 89.18, а торговый объем достиг 684. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VONV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Russell 1000 Value ETF?

Vanguard Russell 1000 Value ETF в настоящее время оценивается в 89.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.07% и USD. Отслеживайте движения VONV на графике в реальном времени.

Как купить акции VONV?

Вы можете купить акции Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) по текущей цене 89.47. Ордера обычно размещаются около 89.47 или 89.77, тогда как 684 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VONV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VONV?

Инвестирование в Vanguard Russell 1000 Value ETF предполагает учет годового диапазона 71.68 - 90.42 и текущей цены 89.47. Многие сравнивают 0.40% и 11.81% перед размещением ордеров на 89.47 или 89.77. Изучайте ежедневные изменения цены VONV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VONV) за последний год составила 90.42. Акции заметно колебались в пределах 71.68 - 90.42, сравнение с 89.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Russell 1000 Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VONV) за год составила 71.68. Сравнение с текущими 89.47 и 71.68 - 90.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VONV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VONV?

В прошлом Vanguard Russell 1000 Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 89.18 и 8.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
88.79 90.08
Годовой диапазон
71.68 90.42
Предыдущее закрытие
89.18
Open
89.55
Bid
89.47
Ask
89.77
Low
88.79
High
90.08
Объем
684
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
0.40%
6-месячное изменение
11.81%
Годовое изменение
8.07%
15 октября, среда
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка
Акт.
10.7
Прог.
-13.1
Пред.
-8.7
17:00
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Бежевая книга ФРС
Акт.
Прог.
Пред.